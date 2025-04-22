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不只砸飯糰店　女房東鎖垃圾桶「盆栽塞用餐區」！她列4惡行

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲房東邵女漲租未果後開始刁難業者，還跑到店門口砸毀盆栽。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意爆紅，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。有網友指出，房東千方百計想趕走夫妻，不僅漲房租，還請人停車擋在店門口，搬三個大盆栽放在顧客用餐區，甚至將公用垃圾桶鎖起來，貼文曝光，網友直呼扯，「老闆夫妻人很好，房東真的很誇張」。

有網友在Threads發文，房東在合約期間要求漲房租，達不成目的後，便開始製造麻煩，請人停車在正門口，阻礙2人做生意，甚至搬了三個大盆栽放在顧客用餐區。此外，房東還惡意加鎖公用的垃圾桶，禁止使用，並不允許2人在一樓空間放置物品，「還有太多太多～腦容量記不得其他故事」。

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原PO坦言，感覺房東是想效仿日本老闆經營飯糰店，才會有此舉動，「日本夫妻敦親睦鄰，為人和善，不應該遇到這樣的房東，有夠丟台灣人的臉」。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲民眾用新台幣支持老闆。（圖／記者吳世龍攝）

貼文曝光，掀起網友討論，「那地點感覺生意已經不好做了，房東還這麼鳥喔」、「太丟臉，老闆還常舉牌感謝台灣、提醒用路人安全，第一次去買飯糰時被老闆的真誠感動」、「生意好是因為老闆的手藝，不是因為在那裡賣耶」、「專挑老實人的房東，如果租客是有背景的人，我看她敢不敢砸」、「之前買完開車要走，日本老闆追出來我以為漏了什麼？結果是追出來說開車小心謝謝你慢走」。

還有網友分享其他惡房東的故事，「之前也有案例。房子租給牛肉麵店，後來房東看生意真的很好，便主動提出『無償』幫忙麵店內外場的工作。一兩年過去了，房東大概知道牛肉麵店的一些核心技術，貨源、調味、定價，於是漲房租，趕走房客，自己再承接原址的資源。因為房客已經把牛肉麵的名聲做出來了，所以客源算是很穩定，反正真的吃得出差異的，也不多。就算有差異，也不會難吃到哪」。

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