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9年爭取6000億地方建設延續市政成績 「他」讓高雄市民很有感

▲▼高雄市立委賴瑞隆爭取角逐高雄市長。（圖／賴瑞隆立委辦公室提供）

▲民進黨立委賴瑞隆9年任期中，為高雄爭取超過6000億建設預算。(圖／截取自賴瑞隆臉書粉絲專頁，下同)

政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選備受矚目，目前有志參選的四位黨籍立委各有優勢，究竟誰能獲得選民青睞？一位地方黨政人士對此分析，從謝長廷、陳菊到陳其邁前後任綠營市長的施政重點，可發現市民對於「地方建設」有極高的重視；而賴瑞隆在9年的立委任期中，為高雄爭取了超過6000億的建設預算，這也是他在幾位人選中非常突出的優勢，使基層對賴瑞隆接棒市長的呼聲越來越高。

地方人士表示，高雄近幾年歷經幾次產業轉型，從工業重鎮到科技產業重點區域，再加上南北差距縮減的轉變。所以使得市民對於「建設」的需求更為顯性，也成為衡量行政首長的重要標準。尤其，因為過去幾位民進黨籍市長在20多年間依序為地方打下的基礎，讓高雄市民對綠營的市長人選有極高的期待。

▲▼高雄市立委賴瑞隆爭取角逐高雄市長。（圖／賴瑞隆立委辦公室提供）

地方人士補充，例如謝長廷任職市長時期，首度提出「海洋首都」，並為愛河整治、城市光廊等基礎建設立基；再到陳菊市府，擘劃亞洲新灣區、高流、駁二，更以舉辦巨型展演、演唱會經濟，使市民光榮感大幅提升。而陳其邁市長，除了積極開發AI廊帶等，也延續大型展演活動；使高雄邁向國際城市。因為有如此成績，讓綠營基層對「接棒人選」首重的即是對建設的擘畫及執行能力。

地方人士指出，此次擬參選的四位立委各具特色，其中賴瑞隆是不折不扣的「政策控」，在高雄長期以國會問政表現、建設爭取能力聞名。除了過去任職市府局長時，首度開創黃色小鴨展、五月天演唱會及代言等指標性活動。賴瑞隆任職立委的這9年來，更是爭取了6000億的中央預算，包含產業建設：亞洲新灣區2.0智慧科技創新園區、高軟二期、台積電進駐，以及交通建設：捷運黃線與紅線小港林園段、國道七號及貨櫃車專用道、高雄機場新航廈、高雄港改造、高鐵高雄方案等，另外在其立委選區的重大建設，促成了懸而未解的大林蒲遷村定案、前鎮漁港改造等。可以說從民生、產業、海空港、軌道、公路，都有賴瑞隆努力爭取的身影。

地方人士分析，市長陳其邁雖對接棒人選從未公開表態，但其去年曾鬆口透露對「市長接棒人選」的標準是「要提出具體政見」以及「幫高雄講話」。

▲▼高雄市立委賴瑞隆爭取角逐高雄市長。（圖／賴瑞隆立委辦公室提供）

▲▼立委賴瑞隆提出參選高雄市長的交通願景。

▲▼高雄市立委賴瑞隆爭取角逐高雄市長。（圖／賴瑞隆立委辦公室提供）

至於政見部分，目前僅有賴瑞隆曾在1月開過記者會，公布自己參選市長的交通願景，如將進一步爭取捷運紫線、青線、藍線，以及國道一號高架化、國道七號延伸台南等，而他在近期也陸續拋出諸多政策討論，例如評估新設高雄的24小時機場；此外，在立法院「財劃法」修法中，賴瑞隆幾次為高雄大力爭取發聲，也令高雄基層好評連連。地方普遍認為賴瑞隆是最適合延續高雄市政建設的人選，「接棒」的呼聲越來越高。

據了解，市長初選可能在國會局勢明朗後啟動，在剩餘的有限時間內，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺誰能獲取最多的支持度？從這二十年高雄的快速進步經驗，不分藍綠的高雄選民恐怕最關注的是「爭取建設能力」。

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