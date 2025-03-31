2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺「扶龍王」每週南下

▲名嘴王瑞德近來每週專程南下力挺賴瑞隆。（圖／翻攝賴瑞隆臉書，下同）

政治中心／綜合報導

在近期幾份高雄市長初選民調中，在綠營支持者內排名前段的立委賴瑞隆，已陸續於高雄各行政區舉辦說明會。知名政治評論員王瑞德、鍾年晃、范世平等人陸續南下助講公開表態支持賴接棒市長陳其邁，延續高雄政績。其中，素有「名嘴界扶龍王」稱號的王瑞德，在近一個半月內，更罕見地每週專程南下力挺賴瑞隆，甚至公開宣布「唯一支持」，支持賴瑞隆的在地鄉親也意外地發現他在政論圈的好人脈。

賴瑞隆30日在高雄仁武區舉辦說明會，各地相挺的里長與支持者到場也展現了他的組織實力與企圖。在說明會前，賴瑞隆也會同名嘴王瑞德先到大社果菜市場掃街，響應「大罷免」行動，並呼籲市民作為大家的後盾，兩人一路上受到熱烈歡迎，除了有民眾向賴大喊「凍蒜」，還有支持者熱情要求握手、簽名，甚至停下車來拍照，反應相當親切與熱絡。

一位當地資深議員指出，原高雄市區出身的賴瑞隆在屬原縣區的大社區擁有這麼大的支持度，著實令人出乎意料。甚至還有多位鄉親拉著賴瑞隆高呼加油，說「最近看到賴立委積極為高雄預算發聲；認可他是真心愛高雄，一定全力支持」，顯示出賴瑞隆的民間支持度在這幾個月內巨幅成長。

在名嘴助講的過程中，王瑞德公開稱讚賴瑞隆是國會第一名的立委，是接棒陳其邁唯一人選，以藍白合作阻擋國家預算、通過《選罷法》、《財劃法》等修法為例，賴瑞隆總站在立法院第一線，為台灣為高雄積極發聲。另外，王瑞德也多次公開呼籲：「民調唯一支持賴瑞隆，高雄才能繼續轉骨，邁向第一名的國際城市。」

據了解，王瑞德近一個半月已南下高雄5次，近乎每週專程替賴瑞隆站台。有與綠營友好的媒體人表示，王瑞德支持賴瑞隆是主動力挺，他不但在政論節目中擁有高知名度且輩份不低，過去選舉時也以精準預測政治人物當選的眼光聞名，獲得「名嘴界扶龍王」的封號，「能使王瑞德如此積極的站台，賴瑞隆的正派人格的確受到他肯定」。

▲名嘴鍾年晃也特別南下高雄替賴瑞隆助講。

▲名嘴范世平（右一）替賴瑞隆宣講站台。

另外，知名媒體人鍾年晃在宣講時也親自向高雄市民懇託，支持最在地最真心的賴瑞隆。他表示，民進黨歷任的市長都非常努力打拼，賴瑞隆有最好的成績及經驗，他當市長一定能讓高雄比現在更好。

師大教授范世平在細數賴瑞隆政績時也指出，黃色小鴨首次來台、邀請五月天帶動演唱會經濟，賴瑞隆就是讓高雄從工業重鎮轉變為國際級觀光城市的關鍵推手，「賴瑞隆當市長，高雄將更加發光發熱」。

對於民進黨高雄市長初選競爭激烈，連民眾熟悉的名嘴也成為了輔選關鍵，熟悉民進黨高雄生態的人士認為，政論名嘴替政治人物背書向來都會經過長期觀察與審慎評估，賴瑞隆在初選階段能獲得他們公開支持，顯見賴瑞隆能力人品備受肯定，也可以看出「大家期待優秀人才接棒高雄」，看好度可能會越來越高。至於有志參選高雄市長的賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺四人，最後誰能出線代表綠營接棒陳其邁，並在大選中順利過關，也將考驗綠營支持者與高雄市民們的智慧與選擇。