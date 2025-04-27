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維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲很多人怕改變而陷入猶豫，日本禪師提醒，「維持現狀就是退步的開始」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／枡野俊明
譯者／王蘊潔
摘自／平安文化《你可以習慣不在意

如果因為「改變很可怕」而心生猶豫

諸行無常

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你喜歡「變化」，還是討厭「變化」？

人生就是持續不斷的變化。很多人雖然知道這件事，但是不太喜歡變化發生在自己身上，甚至很討厭。尤其是目前的生活很充實，感到幸福的人，更不希望改變。

即使對生活有點不滿，但收入很穩定，也有休假，自己和家人都很健康，很希望這樣的生活可以持續下去，不要有任何改變。這種狀態下，是不是會擔心往壞的方向變化？

但是，「變化」有對自己而言負面的變化，也會有正向的變化。如果只注意到負面的變化，害怕變化，就會錯過正向的變化。

既然變化一定會出現，那就努力追求正向的變化，人生一定會更快樂。

有一句話說，「維持現狀就是退步的開始」。雖然追求正向的變化，挑戰新的事物需要很大的動力，但如果拚了命只想維持現狀，就等於在原地踏步，無法成長。

明天不會和今天一樣

「祇園精舍鐘聲響，訴盡諸行皆無常。」眾所周知，這是《平家物語》的第一句話。

被釋迦世尊感化的富有長者所捐贈的祇園精舍內，有一個「無常堂」，當修行僧死期將近時，就會進入「無常堂」內，走完生命的最後一段路。臨終時，無常堂會敲響鐘聲，所有修行僧聽到這個鐘聲，就好像聽到了「這個世間的一切都在持續變化」的教導。

「諸行無常」是佛教的基本思想之一。

諸行無常教導我們，「這個世間包羅萬象的一切，隨時都在變化，所以不要受到事物變化的影響」。

即使想要維持20歲的外表、體力和健康，也不可能做到。每個人都時時刻刻變化，即使覺得昨天和今天一樣，但其實今天比昨天更靠近「死亡」的終點。

討厭變化，想要對抗無常，就會陷入痛苦。因為無論再怎麼努力，都不可能打敗無常。

想要對抗無常，做困獸之鬥根本是白費力氣，不如隨遇而安，更能夠輕鬆生活。不要試圖抵抗變化，更能夠悠然過日子。

不妨向花學習。昨天之前還只是花苞的花開始綻放，隔天早晨，就完全綻放，幾天後又凋零⋯⋯從花的一生，可以感受到生命的律動。

面對正向的變化，就順應變化；遇到負面的變化，不妨認為「之後會好起來」，用積極的態度生活。這種靈活的心態，是創造更美好人生的關鍵。

▲▼《你可以習慣不在意》。（圖／平安文化）

★本文摘自平安文化《你可以習慣不在意：不內耗、不執著、不迷惘的62個心態重整練習》，作者枡野俊明曹洞宗德雄山建功寺住持、庭園設計師、多摩美術大學環境設計系教授。他以樸實、溫暖、充滿智慧的文字，為現代人寫下無數化煩解憂的心靈勵志著作，曾撰寫《別對每件事都有反應》一書爆紅，系列作品全球累積銷售突破百萬冊。

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