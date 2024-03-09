窮人更愛賺錢買名牌！他揭：真正的有錢人重視「實用的快樂」

▲有錢人透過創造價值來做出貢獻。圖為微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）

作者／鄭寅鎬 정인호；譯者／林又晞

摘自／平安文化《有錢人的書櫃總有一本心理學書》

窮人渴望成為有錢人，這是「一時的快樂」。反之，有錢人專注於成為有錢人，並透過創造價值來做出貢獻。像菲尼這樣被認為只在意金錢而臭名昭彰的人，捐出了全部80億美金的財產，這就是實用的快樂。

猶太有錢人認為，除了解決食衣住行必需的財富之外，其他的財富都不是自己的，多餘的財產只是受到委託，幫忙管理而已，這就是所謂的「管家論」，因此不能緊抓著那筆錢。他們認為有錢人應該扮演人類心臟的角色，就像心臟把血液輸送到各個部位以維持人體健康一樣，有錢人應該把自己手中的財富傳遞到社會上，才能打造一個健康的社會。

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古根漢家族在畢爾包、紐約和威尼斯等地建造了美術館，他們也把積蓄花在有意義的慈善事業，特別是為藝術領域和航空領域的發展做出了巨大貢獻。

取得龐大財富與成功的有錢人，就像猶太有錢人和古根漢家族一樣，他們不僅僅掌握財富，還追求實用的快樂。安德魯卡內基貢獻於鋼鐵製造和銷售；法蘭克·溫菲德·伍爾沃思創建了全球第一家超低破盤價的連鎖店；沃爾特·克萊斯勒和威廉·克拉波·杜蘭特竭盡全力發展汽車產業；詹姆斯·J·希爾全心致力於建造巨大的洲際鐵路和管理事業；亞歷山大·格拉漢姆·貝爾貢獻於近代通訊發展和相關的科學研究；賽勒斯·柯蒂斯（Cyrus Curtis）一生都在為美國最大週刊《星期六晚間郵報》（The Saturday Evening Post）的發展做出貢獻。

如果你拚命地賺錢購買名牌手提包、皮鞋、衣服、汽車和手錶等，那就代表你是個假的有錢人，因為真正的有錢人所追求的已經超越了名牌或品牌。「十美金的手錶就很好用了，為什麼需要昂貴的呢？」從菲尼的這個反問就可以知道，真正的有錢人確信物質和一時的快樂，並不是提高自身價值或彰顯獨特性的因素，這種信念會延續到他們生命的盡頭。

因此我們應該時常記住傳說中的慈善企業家安德魯·卡內基留下的話：「富有的死亡是不光彩的。」並且付諸實際行動。

★本文摘自平安文化《有錢人的書櫃總有一本心理學書：打造你的「易富」體質，成為掌握財富的5%人！》，原文篇名〈真正的有錢人追求實用的快樂，而非名牌〉。作者鄭寅鎬，為了理解「有錢人的思考方式」，他訪問了50多名富豪，並試著了解他們成功的秘訣，尤其專注探討「有錢人是基於什麼來判斷和行動？」，他將所獲得的答案寫在本書中。看懂人心的走向，就能掌握錢的流向；打造「易富」體質，成為掌握財富的5%人。