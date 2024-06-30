自卑、徬徨必讀！日本人氣作家剖析「十牛圖」　找牛=找真實的自己

▲自卑、徬徨、工作不順，就是可以「尋找你的牛」的時機。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

經常感到自卑、人際關係有問題、無法擺脫工作瓶頸、人生充滿徬徨、恐懼、挫折⋯等，是時候可以「尋找一下你的牛」！日本人氣作家枡野俊明、《孤獨的美食家》人氣演員松重豐合作，透過禪宗的「十牛圖」，帶讀者循序漸進尋找真實的自己，擺脫迷惘、混亂的狀態，新書如今也來台，預計7月8日發行繁體中文版。

很多人都渴望「做自己」，卻很多人活了大半輩子還不明白，自己真正想要的究竟是什麼？因此很容易庸庸碌碌、隨波逐流的過在一生。人氣作家枡野俊明擁有「世界尊敬的100位日本人」封號，曾因《別對每件事都有反應》一書橫掃2023年台灣各大書店排行榜，如今他與《孤獨的美食家》人氣演員松重豐合作，破天荒對談出書《尋找你的牛》，成為最令人期待的跨界合作。

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出版社介紹，禪宗的「十牛圖」是透過童子尋牛的過程，畫出一個人的生命啟蒙10階段，而「童子」是每一個人的化身，「牛」則代表了真正的自己。迷失牛，就會心生混亂，陷入迷惘；尋找牛，就是在尋找自我，思考人生應該怎麼活。

▲「迷失牛，就會心生混亂，陷入迷惘。」（圖／CFP）



枡野俊明說，真正的自己是什麼樣的人？什麼才是有價值的人生？「十牛圖」正是我們開始動腦思考這些問題的契機，無論男女老少，每個人都能透過這組圖來重新檢視當下的自己。

松重豐則說，「十牛圖」雖然平鋪直述，感覺沒有故事性可言，但正是因為內容單純，才能激發無限的想像空間。「它彷彿成了我的生命指引，為我照亮了接下來要走的人生道路。」

《尋找你的牛：從心出發，發現幸福的10張人生圖》繁體中文版將由平安文化在7月8日發行，出版社也表示，「人生就是一場內在的尋牛之旅，找到你的牛，就找到你的心。」

▲《尋找你的牛》繁體中文版將由平安文化發行。（圖／平安文化）