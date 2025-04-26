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LADY M快閃高雄！獨售草莓抹茶千層　亞尼克推夢幻甜點致敬媽咪

▲▼LADY M首度南下開快閃店。（圖／義享時尚廣場提供）

▲LADY M首度南下開快閃店。（圖／義享時尚廣場提供）

記者許宥孺／高雄報導

美國精品甜點品牌「LADY M」首度進軍南台灣市場，將在義享時尚廣場限時快閃2個月，並推出獨家販售口味「草莓抹茶千層蛋糕」，吸引南部消費者排隊嘗鮮。即將迎來母親節，生乳捲名店亞尼克聯名知名生活風格品牌Cath Kidston，推出多款英倫復古花卉風甜點，獻給擁有少女新的媽咪。

LADY M被稱為千層蛋糕界的天花板，2017年進駐台灣後掀起熱潮，不過平常只在台北、台中才吃的到，這次LADY M首度快閃南台灣設櫃，將在高雄義享時尚廣場1樓進駐2個月，被視為測試南部市場反應，南部甜點控也大舉朝聖，直呼「高雄終於吃的到了！」

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▲▼LADY M首度南下開快閃店。（圖／義享時尚廣場提供）

▲LADY M推出高雄獨家口味「草莓抹茶千層蛋糕」。（圖／義享時尚廣場提供）

▲LADY M首度南下設快閃櫃，吸引南部甜點控朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

▲LADY M首度南下設快閃櫃，吸引南部甜點控朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

雖然只是快閃店，但櫃位設計仍舊高雅有質感，不僅有多款經典口味，LADY M也推出高雄獨家的「草莓抹茶千層蛋糕」，以粉嫩草莓餅皮交疊抹茶鮮奶油，點綴乾燥草莓碎，融合抹茶的醇厚與草莓的酸甜。即日起任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1499元；5月17日起，任選4片蛋糕家蛋糕盤，優惠價1299元。

▲亞尼克母親節聯名Cath Kidston，推出英倫復古花卉風甜點饗宴。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克母親節聯名Cath Kidston，推出英倫復古花卉風甜點饗宴。（圖／亞尼克提供）

另一方面，亞尼克與生活風格品牌Cath Kidston聯名打造「愛的玫語，甜蜜獻荔」母親節系列，以英倫復古花卉、水果為靈感，推出多款甜點。「玫瑰荔枝生乳捲」選用台灣荔枝蜜與屏東有機玫瑰花瓣醬，搭配覆盆莓奶霜，散發迷人花果香；「玫瑰馨樂園」以白巧克力融合玫瑰醬與覆盆莓，清新甜蜜；「紅心女王」則以紅寶石巧克力搭配紅心芭樂果凍，層次豐富。

此外，經典甜點莓果鮮奶酪巴斯克、芋見香緹、德國黑森林、生乳奶蓋波士頓-草莓戀人、粉莓好黑酷曲也回歸。即日起至5月11日，單筆消費滿1000元贈100元商品抵用券；購買母親節指定5款蛋糕享9折優惠。

▲即日起至5月11日，到1樓金色三麥點選母親節套餐，加贈6吋BAC蛋糕一顆。（圖／夢時代提供）

▲即日起至5月11日，到1樓金色三麥點選母親節套餐，加贈6吋BAC蛋糕一顆。（圖／夢時代提供）

夢時代歡慶母親節，館內多家餐飲也推出限定優惠，即日起至5月11日，到1樓金色三麥點選母親節套餐，加贈6吋BAC蛋糕乙顆；4月28日至5月29日平日至7樓陶板屋和風洋食消費滿2客套餐，贈送同桌媽媽雪絨草莓蛋糕乙份；5月31日前至7樓藝奇和牛岩板燒日本料理消費任980元以上套餐，還贈媽媽明太子鮮蝦佐干貝。

▲STARBUCKS推出5月4日前購買母親節蛋糕與指定商品，享單件9折優惠。（圖／夢時代提供）

▲STARBUCKS推出5月4日前購買母親節蛋糕與指定商品，享單件9折優惠。（圖／夢時代提供）

輕食伴手禮部分，STARBUCKS推出5月4日前購買母親節蛋糕與指定商品，享單件9折優惠，購買2件(含)以上母親節蛋糕與指定商品，享88折；COLD STONE則推出「My Melody&Kuromi浪漫時刻」6吋蛋糕，5月4日前預購享88折、OPENPOINT會員85折。另還有狸小路香緹千層蛋糕特價880元(每日限量20顆)、Häagen-Dazs 5月25日前購買5吋以上蛋糕享第2顆折250元優惠。

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