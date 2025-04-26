賴清德酸「有藍共也有白共」　黃國昌反擊：在總統府養共諜是哪個黨？

▲民眾黨主席黃國昌出席「反綠共 戰獨裁」集會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨今（26日）號召5萬人上凱道「反綠共、戰獨裁」，總統賴清德稍早回應，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，「不是只有綠共，也有藍共、白共，政黨不分顏色，都應該一起反共」。對此，民眾黨主席黃國昌反嗆，「在總統府裡面養共諜的是哪一個政黨的？」賴清德到今天還在用抹紅的方式，「把所有反對的聲音都打成中共同路人，這不是獨裁什麼是獨裁？」

賴清德說，如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

黃國昌受訪時說，賴清德主席到今天為止，還是繼續用抹紅的伎倆來對抗凱達格蘭大道人民的怒吼，「賴清德說要反共，民眾黨立場很清楚，我們反共，反紅共、反綠共，請賴清德出來講清楚，現在那棟建築物裡面，養共諜的是哪一個政黨的？在總統府裡面養共諜的是哪一個政黨的？」

黃國昌痛批，賴清德自己在自己的辦公室裡面養共諜，有出來跟台灣人民道歉嗎？到今天到現在還在包庇國安會秘書長吳釗燮，「簡單講一句，吳釗燮要不要下台？在總統府裡面養共諜是哪一個政黨？在辦公室養共諜是哪一個賴清德？跟剛剛問問題的是同一個賴清德嗎？」

黃國昌說，賴清德到今天，還在用抹紅的方式，「我清楚告訴賴清德，這種招式沒有用，把所有反對的聲音都打成中共同路人，這不是獨裁什麼是獨裁？這不是威權什麼是威權？不要閃躲，出來面對」。

「台灣是自由民主社會，在凱道不分黨派、不分族群，今天是人民的主場。」黃國昌表示，所有支持把民主還給台灣，把正義還給台灣人民的人，都該要站出來，「今天標語不管是反惡罷、還是反獨裁、反威權，都跟這場活動的主軸一樣，所有熱愛這塊土地人民，舉著守護台灣民主的旗子，相信這正是台灣民主多元開放最重要本質」。

黃國昌表示，現在執政的民進黨是任何反對他的聲音，都打成中共同路人，「賴清德曾經跟蔡英文說，要求你的網軍停止攻擊，我今天要告訴賴清德，停止你的青鳥對一般台灣人民的霸凌，有什麼問題衝著我黃國昌來、衝著民眾黨來」，不要用執政優勢動員青鳥、霸凌一般台灣人民，大家看不下去。

至於不倒閣要如何拉賴清德下台？彈劾總統會是選項？黃國昌說，對現在的民進黨來講，最希望就是選輸翻桌，「搞什麼大罷免，就清楚告訴台灣人民，民進黨選輸不認輸要翻桌，倒一個是魁儡的卓榮泰有什麼意義？要重選可以，辭掉總統，一起重選」。

黃國昌說，賴清德敢不敢重選，如果連這件事情不敢，就把民進黨立委在國會殿堂講的「臭俗辣」三個字，送賴清德這三個字。