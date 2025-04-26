響應國民黨上凱道　黃國昌領支持者高喊：釋放柯文哲、賴清德下台

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，台灣民眾黨黨主席黃國昌 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨今（26日）號召支持者上凱道「反綠共 戰獨裁」，喊出至少5萬人上街；同為在野黨、過去頻被檢調「針對」的民眾黨，也在主席黃國昌帶領下，響應活動。在活動正式開始前，黃國昌也先登上小舞台向現場民眾黨支持者打氣，帶領支持者高喊「把民主還給台灣、把正義還給人民」、「釋放柯文哲、賴清德下台」等口號。

在活動開始前，黃國昌先在位於側面的小舞台，向現場的民眾黨支持者喊話，高喊「把民主還給台灣，把正義還給人民」，讓高舉中華民國國旗、讓高舉任何訴求台灣民主法治的台灣人民，大家不分黨派、不分族群，手牽手心連心，「大雨澆不息我們的熱情，我們要在凱道上面，跟賴清德發出我們的怒吼」。

黃國昌說，今天一定要讓民進黨這個傲慢的政府，看到人民的驕傲、人民的力量。他說，整個個活動下午2點30才開始，非常感謝這麼多的朋友，下著雨坐在這邊，就是要發出大家的怒吼，喊出人民的心聲，「台灣是誰的台灣？（台灣人）台灣是誰的台灣？（台灣人）台灣是誰的台灣？（台灣人）我們今天要讓賴政府清楚知道，人民才是國家的主人」。

最後，黃國昌也現場帶領民眾黨支持者一起喊口號，振奮大家的精神，「把民主還給台灣、把民主還給台灣，把正義還給人民、把正義還給人民，釋放柯文哲、釋放柯文哲，賴清德下台、賴清德下台、賴清德下台」。