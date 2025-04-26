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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中藍營3千支持者北上凱道　發小國旗辨識「自己人」

記者白珈陽／台中報導

國民黨今天（26日）發起「戰獨裁凱道大遊行」活動，全台的支持者陸續集結前往凱道，台中國民黨部執行長羅印翔表示，本次參與的民眾並非由國民黨動員，而是民眾自發性參加，今天從台中北上的民眾約70輛遊覽車、還有上百輛自行開車前往的鄉親，粗估人數至少3000人共襄盛舉。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲國民黨支持者今天動員北上，現場發放小國旗。（圖／記者白珈陽攝）

台中市北區803醫院前，今天上午集合數十名藍營支持者，準備搭車前往凱道參加遊行活動，現場還發放小國旗、印有「綠色恐怖」等字樣的手舉牌；據了解，之所以發放小國旗，是因疑有綠營支持者放話要混入藍營人馬，藍營為辨別「自己人」，才特別準備。

羅印翔表示，本次動員並非國民黨主導，而是由民眾自發組織，許多民眾主動聯繫詢問交通安排。由於黨部經費有限，所有的支援都來自於議員服務處與熱心民眾的協助，包括國旗、便當等物資。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中國民黨部執行長羅印翔。（圖／記者白珈陽攝）

羅指出，除了北區803醫院，台中還有許多支持者的集合點，由該分區的議員負責相關事宜，議員李中與黃馨慧等2位前後任的書記長，也號召國民黨籍的民政同仁一起北上。

羅說，根據目前掌握資訊，台中今天出動70輛遊覽車協助民眾北上，另有上百部自行前往的車輛。

若以1輛遊覽車可搭載40人、1輛車載4人計算，台中今天約動員3200人參加426凱道集會。

中市議員陳文政表示，本次活動僅透過群組通知，半小時內就吸引了量參與者，顯示出民眾心中的怒氣已經達到極點。國民黨希望透過這樣的活動，讓執政者能夠清楚了解台灣民眾的真正需求，促進社會的安定與穩定，這次活動不僅是對現狀的抗議，更是對未來生活品質的期盼，透露出民眾渴望更好生活的心聲。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市議員陳文政。（圖／記者白珈陽攝）

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