直擊／「反綠共」遊行不到2點萬張椅坐滿　藍青年軍自製扭蛋機響應

▲國民黨「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）下午3點在凱達格蘭大道舉辦「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動。時間不到2點，現場擺放的萬張椅子已全部坐滿，根據國民黨現場的規劃，除了主舞台外，活動現場兩側也放滿罷免攤位，此外，國民黨青年軍也在現場擺放扭蛋機，民眾只要換取代幣即可轉出趣味貼紙扭蛋。

今日的「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動從下午3點開始登場，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜，藍營15縣市長等藍營大咖均受邀出席，此外前台大校長管中閔也將以嘉賓身份現身宣講。

國民黨稍早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這首歌是網友「子夜鷗」的創作，控訴綠共政府正掐著台灣民主的咽喉，幾近窒息，今天活動現場將邀民眾一起大聲唱出來。

根據記者實際觀察，中午12點多現場已陸續湧進支持者，時間不到2點，現場擺放的近萬張椅子已全部坐滿；根據國民黨現場規劃的配置，除了主舞台外，活動現場兩側也放滿罷免攤位，台灣民眾黨發言人吳怡萱也現身在罷免綠委吳沛憶的罷免攤位前號召民眾上前簽署連署書。

此外，國民黨青年軍也在現場擺放扭蛋機，民眾只要換取代幣即可轉出趣味貼紙及紋身貼紙扭蛋，轉出來的貼紙包含「不要！我不同意！」、「共諜就在總統府！」、「我反綠」。

另在活動開始前，國民黨發言人楊智伃也在台上不斷呼籲，今天活動現場只認一面旗子，就是青天白日滿地紅的國旗，希望其他旗幟均收起來；同時楊也不斷帶領民眾高喊「反綠共 戰獨裁」，而許多民眾頭上也綁著「我是台灣人我反綠」髮帶響應。