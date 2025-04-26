　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

記者杜冠霖／台北報導

罷綠委幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭檢調搜索，國民黨今（26日）動員至少5萬人上凱道集會「戰獨裁」，抗議司法追殺，國民黨大咖與民眾黨主席黃國昌都出席。對此，總統賴清德今出席「與大武崙產業園區業者座談」致詞時表示，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，足以證明台灣是一個民主的國家，也沒有獨裁者，而在野黨如果真正的要戰獨裁，應該要去北京天安門。此外，臺灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護臺灣，捍衛中華民國。

對於關稅問題，賴清德表示，為了因應美國川普總統的對等關稅，政府已經籌組了談判的團隊，秉持五項對策，爭取關稅的調降來保障臺灣產業發展的空間。第一階段的談判也已經順利完成，後續我們也會持續進行。另外，行政院卓榮泰院長也在第一時間針對受影響的產業提出支持照顧計劃，總金額也調整到930億元。行政院院會也已經通過，送到立法院審議完成就可以發揮功能。

賴清德指出，自己跟行政院卓榮泰院長也分別進行產業傾聽之旅，前後已經進行了十幾場。今天下午他來到基隆大武崙工業區，希望聽取業界的心聲，在談判的時候能夠兼顧到各個產業的權益，同時呢，也讓行政院所提出來的照顧支持計劃能夠更加符合產業界的需求。

賴清德也提到，與此同時，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭反綠共、戰獨裁，固然有他們的需求，但他們的活動也正足以證明，台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

賴清德指出，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，他有三點提醒，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

第二，賴清德強調，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人。我們都很清楚，中國要併吞臺灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

賴清德認為，如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達臺灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打臺灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

賴清德也提到，第三，他要提醒，臺灣民主得來不易，是經過好幾代人，千千萬萬人犧牲奉獻，加上臺灣人民共同努力，才有今天的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治。朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位依法嚴辦，勿枉勿縱，這才是人民需要的態度。

賴清德強調，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大。

賴清德表示，他今天利用這個難得的時刻，特別呼籲在野黨跟執政黨共同合作，在臺灣處於關鍵的時刻，團結一致，共同守護國家，維護民主，發展經濟，造福人民，我相信，這樣才有可能得到人民的支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中工人挖破管線　8人燒傷送醫
出席426凱道惹怒小草！　鍾小平：藍白是不可切割的
快訊／凱道宣布破8萬人！
太慘！悍將傷兵25人　聯盟宣布二軍延賽
LIVE／藍白集結凱道「戰獨裁」　現場直擊
快訊／藍白支持者湧出景福門　活動未開始已破5萬人
快訊／藍白426動員上凱道　賴清德回應了
「G卡姐夫」網紅妻再發10聲明！　悲喊：我的世界已崩塌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

出席426凱道惹怒小草　鍾小平自稱很大度：藍白是不可切割的

反獨裁、反專制！　管中閔怒斥：現在政府做的每件事就是法西斯

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

賴清德酸「有藍共也有白共」　黃國昌反擊：在總統府養共諜是哪個黨？

戰獨裁凱道擠爆！藍白支持者湧出景福門　活動未開始已破5萬人

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

LIVE／藍白合作426集結凱道「戰獨裁」　國民黨動員5萬人拚氣勢

響應國民黨上凱道　黃國昌領支持者高喊：釋放柯文哲、賴清德下台

直擊／「反綠共」遊行不到2點萬張椅坐滿　藍青年軍自製扭蛋機響應

台中藍營3千支持者北上凱道　發小國旗辨識「自己人」

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

出席426凱道惹怒小草　鍾小平自稱很大度：藍白是不可切割的

反獨裁、反專制！　管中閔怒斥：現在政府做的每件事就是法西斯

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

賴清德酸「有藍共也有白共」　黃國昌反擊：在總統府養共諜是哪個黨？

戰獨裁凱道擠爆！藍白支持者湧出景福門　活動未開始已破5萬人

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

LIVE／藍白合作426集結凱道「戰獨裁」　國民黨動員5萬人拚氣勢

響應國民黨上凱道　黃國昌領支持者高喊：釋放柯文哲、賴清德下台

直擊／「反綠共」遊行不到2點萬張椅坐滿　藍青年軍自製扭蛋機響應

台中藍營3千支持者北上凱道　發小國旗辨識「自己人」

《無憂渡》宋祖兒有小張柏芝封號　超可愛「瘦肚子操」練出馬甲線

李多慧現身熱舞粉絲暴動　談與全恩菲恩怨嚴肅「完全不可能」

快訊／台中天然氣施工傳意外！挖破管線釀火星　8人燒傷送醫

《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅

克什米爾局勢升級！　恐攻26死後「印巴連續第2天交火」

科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

拍夫妻性愛片逼女兒看！拿「媽媽的玩具」侵犯　鬼父性侵53次重判

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

美韓「2+2通商會議」結束！南韓態度積極獲肯定　匯率成下個戰場

《不可能的任務》阿湯哥高空攀機翼驚險畫面曝　劇組北極拍攝全員凍僵

【泰格與雪兒】就在趕時間

政治熱門新聞

直擊／「反綠共」遊行不到2點萬張椅坐滿　藍青年軍自製扭蛋機響應

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀批造謠、跨海提告

彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共

活動還未正式開始　凱道戰獨裁「現場喊破5萬人」

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

LIVE／藍白合作426凱道戰獨裁　動員5萬人拚氣勢

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

黃呂羈押因LINE？　趙少康：她眼睛不好

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

更多熱門

相關新聞

出席426凱道惹怒小草　鍾小平：藍白不可切割

出席426凱道惹怒小草　鍾小平：藍白不可切割

國民黨、民眾黨號召支持者今（26日）上凱道「反綠共、戰獨裁」，而前民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪，原本也考量要出席活動，但最後仍選擇不到場聲援，外界推測可能與國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧有關係。鍾小平出席活動受訪時表示，團結都不一定能贏，不團結會贏嗎？自己很大度，民眾黨主席黃國昌今天來參加也很大度，「藍白是不可以切割的！」

反獨裁、反專制！　管中閔怒斥：現在政府做的每件事就是法西斯

反獨裁、反專制！　管中閔怒斥：現在政府做的每件事就是法西斯

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

活動還未正式開始　凱道戰獨裁「現場喊破5萬人」

活動還未正式開始　凱道戰獨裁「現場喊破5萬人」

響應國民黨上凱道　黃國昌領支持者高喊：釋放柯文哲、賴清德下台

響應國民黨上凱道　黃國昌領支持者高喊：釋放柯文哲、賴清德下台

關鍵字：

賴清德國民黨綠共白共藍共中共天安門

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面