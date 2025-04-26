快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

記者杜冠霖／台北報導

罷綠委幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭檢調搜索，國民黨今（26日）動員至少5萬人上凱道集會「戰獨裁」，抗議司法追殺，國民黨大咖與民眾黨主席黃國昌都出席。對此，總統賴清德今出席「與大武崙產業園區業者座談」致詞時表示，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，足以證明台灣是一個民主的國家，也沒有獨裁者，而在野黨如果真正的要戰獨裁，應該要去北京天安門。此外，臺灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護臺灣，捍衛中華民國。

對於關稅問題，賴清德表示，為了因應美國川普總統的對等關稅，政府已經籌組了談判的團隊，秉持五項對策，爭取關稅的調降來保障臺灣產業發展的空間。第一階段的談判也已經順利完成，後續我們也會持續進行。另外，行政院卓榮泰院長也在第一時間針對受影響的產業提出支持照顧計劃，總金額也調整到930億元。行政院院會也已經通過，送到立法院審議完成就可以發揮功能。

賴清德指出，自己跟行政院卓榮泰院長也分別進行產業傾聽之旅，前後已經進行了十幾場。今天下午他來到基隆大武崙工業區，希望聽取業界的心聲，在談判的時候能夠兼顧到各個產業的權益，同時呢，也讓行政院所提出來的照顧支持計劃能夠更加符合產業界的需求。

賴清德也提到，與此同時，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭反綠共、戰獨裁，固然有他們的需求，但他們的活動也正足以證明，台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

賴清德指出，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，他有三點提醒，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

第二，賴清德強調，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人。我們都很清楚，中國要併吞臺灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

賴清德認為，如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達臺灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打臺灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

賴清德也提到，第三，他要提醒，臺灣民主得來不易，是經過好幾代人，千千萬萬人犧牲奉獻，加上臺灣人民共同努力，才有今天的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治。朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位依法嚴辦，勿枉勿縱，這才是人民需要的態度。

賴清德強調，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大。

賴清德表示，他今天利用這個難得的時刻，特別呼籲在野黨跟執政黨共同合作，在臺灣處於關鍵的時刻，團結一致，共同守護國家，維護民主，發展經濟，造福人民，我相信，這樣才有可能得到人民的支持。