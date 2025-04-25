台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

▲謝龍介號召台南鄉親426上凱道。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫為抗議司法不公，號召支持者4月26日上凱道抗議，不僅立法院長韓國瑜、多位縣市首長將會參與，全台各地更出動破百輛遊覽車北上。對此，國民黨立委謝龍介24日透露，自己一弄，已經報名快要30部車了，這一次確實很熱，南部沒有動員都可以這樣，雙北交通便利人潮會更多。他也透露，現在傳出「台中以南，北上高速公路會有攔檢，可能會把車子擋下來，不讓北上」，自己想民進黨不會落到這個程度，但還是要提出來，因為有收到情資。

謝龍介於節目《少康戰情室》表示，有人說當天天氣會變好是運氣好，他認為不是，而是「人在做天在看」，當執政黨都倒行逆施到這種程度了，天怎麼不會助他們一臂之力。

謝龍介表示，國民黨在雙北動員有天時地利之便，但他們這些人要從南部上來，真的是勞師動眾，他臉書一貼，第一天就報名滿20台遊覽車，但自己則說「不算」，因為憂心若是民進黨打電話來報名把車位都佔滿，到時候會空車上去北部。

謝龍介說，所以他決定一切重來，必須要本人來報名先繳交500塊保證金，因為他會幫忙報保險，直到確定上車離開台南後，再發還給報名者，以免到時候打電話報名了一堆人，卻變成空車。

謝龍介再說，不要怪他用小人之心度君子之腹，現在也傳出會有五星旗等來鬧場，但自己跟各位青鳥報告，愈是這樣弄，等於在幫426造勢添柴火，而且所有意外發生，最後是賴清德總統要承擔這個責任，這沒有必要，台灣是一個民主法治的國家，就讓大家出來表達心聲。

接著，謝龍介也透露，自己這樣一弄，到24日快要30部車了，本來23日就要停止，但又有人說這裡幾個、那裡幾個要參加，但沒有繳保證金就不算，所以才延一天讓大家補繳錢，因為這個必須送名單辦保險。

謝龍介還指出，自己不是用小人之心度君子之腹，現在又傳出「台中以南，北上的高速公路會有攔檢，攔檢什麼？這些遊覽車要上來，要攔檢有沒有依照勞基法、司機有沒有休息，沒有的話，會把車子擋下來，不讓你北上」，自己想民進黨應該不會落到這個程度，但自己還是要提出來，因為情資有進來。

謝龍介直言，現在這個內閣真的會拿「雞毛當令箭」，真的會好事辦壞，自己很怕他們這樣做會影響到賴清德，因為賴清德是開大門走大路，自己認為賴清德個人不會這樣弄，但旁邊的閣員就會。

謝龍介強調，這一次426確實很熱，以台南這個地方都這麼熱情，而且沒有動員，全部採取讓大家報名繳保證金，他們出車幫忙送過來，所以南部都可以這樣，工程浩大都想要上來，自己認為雙北有捷運、交通便利的地方，人潮會更多。

另外，高雄部分，國民黨立委、高雄市黨部主委柯志恩透露，預計出動45輛遊覽車、台中部分，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，目前已知至少65台遊覽車北上，台數「沒有上限」、南投部分，南投縣長許淑華宣布派出34輛遊覽車北上，加上謝龍介台南近30台，已有破百輛遊覽車將會北上參與426上凱道。