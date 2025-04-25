台南隨機攻擊！16歲少女逛街遇恐怖騎士　慘遭轟出「紅掌印」

記者林東良／台南報導

台南市中西區驚傳街頭打人案！一名16歲林姓少女，24日下午在市區逛街，行經新光三越中山店附近時，無預警遭一名騎腳踏車的陌生男子從背後猛力拍打，造成背部「紅掌印」掌痕紅腫，林女當下極度震驚站在原地傻眼，事後林女前往市警二分局博愛所報案並提出傷害告訴，警方目前已鎖定嫌犯積極追查到案中。

▲16歲林姓少女，大白天在西華南街與衛民街口，突遭陌生男子騎單車自後狠拍背部，造成「紅掌印」紅腫，警方已鎖定嫌犯追緝中。（記者林東良翻攝，下同）

24日下午1時30分許，林女偕同友人行經新光三越中山店附近之西華南街、衛民街口，步行通過人行道時，突遭一名陌生男子騎乘腳踏車自後接近，毫無預警地拍打林女背部一掌後迅速逃離，造成林女背部呈現一個「紅掌印」紅腫不適，可見當時打人時力度很大。

林女事後在社群平台發文表示，「我沒想到現在大白天走在路上都可以被陌生人打一巴掌了…而且真的非常大力，跟他完全不認識，打完他就騎腳踏車騎超快走了，當下超級傻眼，整個傻在原地。」貼文引發不少網友關注與共鳴。

台南市警二分局博愛派出所所長梁植森表示，警方獲報後隨即調閱案發地點周邊監視器，目前已鎖定涉案犯嫌特徵與行蹤，將儘速查緝到案，以釐清其作案動機與相關案情。

警方也提醒，類似突發騷擾事件雖難以預防，但民眾如遇可疑人物接近，可提高警覺、儘速以110向警方求助，此外，警方將持續加強巡邏密度，保障市民人身安全。