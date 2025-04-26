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教宗方濟各葬禮今舉行！　完整流程一次看

▲▼ 教宗方濟各21日逝世，結束12年任期。（圖／路透）

▲教宗方濟各（Pope Francis）於21日早晨辭世，享壽88歲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）於21日早晨辭世，享壽88歲，將於26日在義大利羅馬下葬。預計屆時將有來自全球的政要、王室成員，以及數萬名信徒到場致意。

以下是教宗喪禮當天的流程，以及接下來天主教會的相關安排：

教宗方濟各的喪禮何時何地舉行？

喪禮將於當地時間26日上午10時（台灣時間26日下午4時），在羅馬的聖伯多祿廣場（St Peter’s Square）舉行。儀式由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）主禮，屆時預計將有來自約170個國家的外賓代表出席，還有數以萬計民眾到場送別。

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica）。（圖／路透）

▲教宗方濟各的靈柩，移靈至聖伯多祿大教堂。（圖／路透）

2023年1月，教宗方濟各的前任本篤十六世（Pope Benedict）的喪禮同樣在聖伯多祿廣場舉行，當時約有5萬人參加。

在喪禮舉行前，從23日起，教宗遺體安放在聖伯多祿大教堂（St Peter’s Basilica）內的簡樸木棺中供信徒瞻仰，截至25日上午，已有超過13萬人前來向教宗致敬。

哪些國家領袖和王室成員將出席？

儘管方濟各生前曾多次批評美國總統川普（Donald Trump）的移民與大規模遣返政策，但他將與夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）一同出席喪禮。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）飛抵羅馬-法林明高機場（Fiumicino Airport）。（圖／路透）

▲川普與夫人梅蘭妮雅飛抵羅馬-法林明高機場（Fiumicino Airport）。（圖／路透）

其他預計出席的政要包括：

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等。

義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）與總理馬丁（Michela Martin）、葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）與總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）與威廉王子（Prince William）

俄羅斯方面，由文化部長莉尤比莫娃（Olga Lyubimova）代表。

日本由外務大臣岩屋毅代表出席，我國則是由前副總統陳建仁擔任總統特使，代表前往教廷出席喪禮弔唁。

維安措施有哪些？

聖伯多祿大教堂內外已架設屏障，並加強安檢，考量當地氣候溫暖，工作人員還發放瓶裝水給排隊民眾。

羅馬市區與上空已啟動最先進的防禦系統，包括反無人機武器、戰鬥機巡邏的禁航區、干擾裝置，地面則有反恐與防破壞小組部署。

在教宗繼任者選舉（預計於下月初召開樞機會議Conclave）之前，當地將有超過2000名警察持續巡邏，另有400名交通警察協助外交車隊通行。

▲▼，教宗遺體安放在聖伯多祿大教堂（St Peter’s Basilica）內的簡樸木棺中供信徒瞻仰。（圖／路透）

▲教宗遺體安放在聖伯多祿大教堂內的簡樸木棺中供信徒瞻仰。（圖／路透）

喪禮和下葬方式是否與以往教宗相同？

方濟各刻意選擇打破傳統，在去年4月已批准簡化教宗喪禮規範，強調希望「像教會裡任何一位子民一樣被安葬」，不需要鋪張、墊高棺木、堆疊華麗坐墊。

方濟各曾親自表示，「要有尊嚴，但不需要那些墊子。我覺得那儀式太過繁複。」

傳統上，教宗會使用三層棺木：柏木內棺、鉛質中棺、外層橡木棺。但方濟各已指示，他只希望有一口簡單的木棺，內襯鋅片。

教宗方濟各會安葬在哪裡？

這次選擇下葬地點也有別以往多數教宗。過去大多安葬於聖伯多祿大教堂下方的地穴，但方濟各選擇羅馬艾斯奎利諾區（Esquilino）的聖母大殿（Santa Maria Maggiore Basilica），而非梵蒂岡境內。

聖母大殿供奉著著名的聖母像及耶穌誕生時的馬槽遺物，這裡是方濟各特別敬愛的聖地，他每次出國前後都會來此祈禱。

▲▼方濟各將安葬於羅馬艾斯奎利諾區（Esquilino）的聖母大殿（Santa Maria Maggiore Basilica）。（圖／路透）

▲▼方濟各將安葬於羅馬艾斯奎利諾區（Esquilino）的聖母大殿。（圖／路透）

▲▼方濟各將安葬於羅馬艾斯奎利諾區（Esquilino）的聖母大殿（Santa Maria Maggiore Basilica）。（圖／路透）

他曾在接受墨西哥電視台訪問時說，「我一直跟聖母保證，已經預備好葬在這裡。我想安葬在聖母大殿，因為我對那裡有很深的虔敬之心。」方濟各希望直接入土安葬，沒有特別裝飾，但會在墓碑上刻上他的教宗名號「Franciscus」（拉丁文）。

喪禮結束後，教宗靈柩將被護送至聖母大殿安葬。梵蒂岡表示，信徒可自27日上午起前往參觀方濟各的墓地。

接下來會發生什麼？

喪禮結束後，將進入九日守靈期（Novemdiales），持續九天為方濟各祈禱並舉行彌撒，祈願其靈魂安息。

隨後，教會將啟動選舉新教宗的樞機會議（Conclave），通常會在前任教宗辭世後15至20天內召開。屆時，135位年齡未滿80歲的樞機（Cardinal electors）將齊聚西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel），發誓嚴守秘密，開始選舉。

每輪投票結束後會焚燒票紙，並加入化學劑讓煙霧呈現黑色或白色；煙代表投票未達成共識，白煙則象徵全球14億天主教徒迎來新任教宗。

下一任教宗可能是誰？

預測新任教宗並非易事。

方濟各作為首位耶穌會（Jesuit）教宗，本身就是當年一個意料之外的選擇，他還曾笑說，「他們（樞機）不得不到地極去找新教宗。」

目前被點名的熱門人選包括：義大利進步派樞機祖比（Matteo Zuppi）、教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）、菲律賓紅衣主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）、美國樞機主教伯克（Cardinal Raymond Leo Burke）等人。

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