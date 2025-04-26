　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲康橋學校單車環島車隊22日經彰化縣彰水路3段遭毒駕車輛衝撞。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

康橋學校「單車環島車隊」22日經彰化縣彰水路3段遭毒駕男子開車衝撞，7學生受傷。交通部統計最新全台20大「自行車事故熱區」，屏東縣屏東市環1-21屏東山海支線居冠，去年事故達8件，其次是彰化縣環1-25中彰投環線及台中市南區的環1-25中彰投環線。至於康橋車隊出事地點則未入榜。

康橋學生騎自行車環島卻遭毒駕男子開小客車逆向衝撞，7名學生輕重傷。根據交通部統計，去(113)年全台自行車事故件數高達1萬5589件，154人喪命，1萬4209人受傷；相較112年自行車事故1萬4917件、死亡161人、受傷1萬3605人，去年事故件數成長4.5%，死亡人數下降4.3%，不過受傷人數反增4.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部統計最新全台20大「自行車事故熱區」也大洗牌，113年整年度自行車事故最多的熱點為台24線的屏東縣屏東市環1-21屏東山海支線2.7K~3.7K處，車禍件數達8件；其次是台1線的彰化縣彰化市環1-25中彰投環線188.9K~189.9K處，事故有7件，另位台3線的台中市南區環1-25中彰投環線186K~187K，事故也有7件，並列第二高。

此外，根據統計，全台20大「自行車事故熱區」中，高雄市高達6處，宜蘭縣則是3處，屏東縣也有2處，彰化縣有2處、台中市同樣有2處，新北市也占了2處，台南市有1處，新竹縣1處，台北市也有1處。

▲▼全台20大自行車事故熱點。（圖／交通部提供）

▲全台20大自行車事故熱點。（圖／交通部提供）※點圖可放大

至於康橋學校「單車環島車隊」22日出事地點則未入榜。根據交通部清查，彰化彰水路3段並非環島自行車路網路段外，自111年到113年期間，彰水路3段無自行車事故。

由於康橋事件為毒駕駕駛肇事，公路局已將該案移由司法機關辦理，根據《刑法》規定，該駕駛面臨1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。行政罰部分，公路局也將火速開鍘，將依《道路交通管理處罰條例》規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰，及參加道安講習。

自行車環島路網安全部分，交通部推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」則已邁入第二期，預計113年至116年共耗資57.75億元預算，推動自行車道友善環境、優化升級及盤整改善既有路網、改善台鐵車站等公共運輸場站自行車友善服務設施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川習通話了？　陸大使館打臉：混淆視聽
蔡阿嘎8旬「嘎嬤」驚傳逝世！家人深夜發聲
店家IG宣傳「胸前夫妻刺青」　人妻驚見老公和女同事
接體車「領大體」遭拖吊！網怒：這麼缺錢嗎　警出面回應
挖倒7透天！　住戶痛批：建商兩手一攤「沒錢」
蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」翻車！　中山泰秀氣炸跨海提

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

關稅暫緩期爭取東南亞貨源中轉　港務公司祭2千萬獎勵金最快7月發放

接體車「上樓領大體」被拖吊　原因曝光網戰翻

館長開箱「十層犇牛堡」　打開就皺眉吐槽5字

今濕涼有雨「明好轉」　週一鋒面再變天

金山創生團隊與支持者互告　享魚路餐廳遭霸佔五天

「黑澀會美眉」直播帶貨　年收12億元

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

5月新制懶人包！報稅有6大減免　台南ATM領錢「要脫口罩」

3縣市大雨特報！明回溫一天鋒面又來　2區轉涼有雷雨

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

關稅暫緩期爭取東南亞貨源中轉　港務公司祭2千萬獎勵金最快7月發放

接體車「上樓領大體」被拖吊　原因曝光網戰翻

館長開箱「十層犇牛堡」　打開就皺眉吐槽5字

今濕涼有雨「明好轉」　週一鋒面再變天

金山創生團隊與支持者互告　享魚路餐廳遭霸佔五天

「黑澀會美眉」直播帶貨　年收12億元

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

5月新制懶人包！報稅有6大減免　台南ATM領錢「要脫口罩」

3縣市大雨特報！明回溫一天鋒面又來　2區轉涼有雷雨

納稅義務人受美國對等關稅影響　得申請免加息延期或分期繳稅

大阪世博驚傳死亡案例！　50多歲女會場內「心肺停止」送醫不治

澎恰恰欠2億「擺攤賣地瓜」求生　無預警現身寧夏夜市

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

巴特勒G3出賽機率曝！　勇士主帥樂觀：這是耐痛程度的問題

大谷翔平5月登板有難度　高層透露回歸計畫延後

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

店家IG宣傳「胸前夫妻刺青」　她意外抓包尪外遇女同事

全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

200m內撞了又撞！台中28歲男恍神慘翻　母子騎車路過急棄車跳開

【誰卡歌！】狗狗耐心等垃圾車只為大合唱　音樂突停牠當機

生活熱門新聞

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

「黑澀會美眉」直播帶貨　年收12億元

接體車「上樓領大體」被拖吊　原因曝光網戰翻

3縣市大雨特報　明回溫一天鋒面又來

男稱426遊行要製造混亂：讓解放軍收尾

館長開箱「十層犇牛堡」　打開就皺眉吐槽5字

處女座超愛細節！12星座最愛的驚喜方式

你會選哪張魔法地毯？超準心測秒測你未來的退休生活模樣

台積電徵「語文專才」待遇曝光！網一看喊奴

5月新制懶人包！報稅有6大減免　台南ATM領錢「要脫口罩」

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！

更多熱門

相關新聞

應戰美國關稅「海空運業界拋5問題」　交通部：提供獎勵誘因

應戰美國關稅「海空運業界拋5問題」　交通部：提供獎勵誘因

因應美國關稅政策可能衝擊海空運產業，交通部日前召開海空運產業座談會，業者於會中提出5大面向問題，包括加速調整貨運航線審核流程、盼提供獎勵爭取海運貨物來台中轉、貨櫃儲放空間、原產地及洗產地等。交通部表示，已成立應變小組，並提供獎勵誘因、增加營運彈性，全力協助業者應對挑戰。

台64重機突起火！車體燒成焦炭剩骨架

台64重機突起火！車體燒成焦炭剩骨架

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士

毒蟲撞7康橋學生　竟找友人「回現場滅證」

毒蟲撞7康橋學生　竟找友人「回現場滅證」

關鍵字：

康橋學校自行車事故熱區熱點交通部毒駕

讀者迴響

熱門新聞

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光

G卡姐夫遭逮！蔡阿嘎親澄清「非團隊成員」

夫硬闖平交道　害後座妻被欄杆爆頭

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面