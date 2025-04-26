全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

▲康橋學校單車環島車隊22日經彰化縣彰水路3段遭毒駕車輛衝撞。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

康橋學校「單車環島車隊」22日經彰化縣彰水路3段遭毒駕男子開車衝撞，7學生受傷。交通部統計最新全台20大「自行車事故熱區」，屏東縣屏東市環1-21屏東山海支線居冠，去年事故達8件，其次是彰化縣環1-25中彰投環線及台中市南區的環1-25中彰投環線。至於康橋車隊出事地點則未入榜。

康橋學生騎自行車環島卻遭毒駕男子開小客車逆向衝撞，7名學生輕重傷。根據交通部統計，去(113)年全台自行車事故件數高達1萬5589件，154人喪命，1萬4209人受傷；相較112年自行車事故1萬4917件、死亡161人、受傷1萬3605人，去年事故件數成長4.5%，死亡人數下降4.3%，不過受傷人數反增4.4%。

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交通部統計最新全台20大「自行車事故熱區」也大洗牌，113年整年度自行車事故最多的熱點為台24線的屏東縣屏東市環1-21屏東山海支線2.7K~3.7K處，車禍件數達8件；其次是台1線的彰化縣彰化市環1-25中彰投環線188.9K~189.9K處，事故有7件，另位台3線的台中市南區環1-25中彰投環線186K~187K，事故也有7件，並列第二高。

此外，根據統計，全台20大「自行車事故熱區」中，高雄市高達6處，宜蘭縣則是3處，屏東縣也有2處，彰化縣有2處、台中市同樣有2處，新北市也占了2處，台南市有1處，新竹縣1處，台北市也有1處。

▲全台20大自行車事故熱點。（圖／交通部提供）※點圖可放大

至於康橋學校「單車環島車隊」22日出事地點則未入榜。根據交通部清查，彰化彰水路3段並非環島自行車路網路段外，自111年到113年期間，彰水路3段無自行車事故。

由於康橋事件為毒駕駕駛肇事，公路局已將該案移由司法機關辦理，根據《刑法》規定，該駕駛面臨1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。行政罰部分，公路局也將火速開鍘，將依《道路交通管理處罰條例》規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰，及參加道安講習。

自行車環島路網安全部分，交通部推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」則已邁入第二期，預計113年至116年共耗資57.75億元預算，推動自行車道友善環境、優化升級及盤整改善既有路網、改善台鐵車站等公共運輸場站自行車友善服務設施。