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TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲TPASS 2.0通勤月票常客優惠回饋累計已有8.5萬人受惠。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS 2.0通勤月票常客優惠1月上路，2月累計搭乘紀錄迄今，總回饋金額破671萬元，8.5萬人可領錢，其中3月份回饋為433.7萬元，較2月回饋金額增加82.1%。

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於114年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，搭乘次數11~30次，可回饋15% 乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額。

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根據公路局統計，截至4月23日止已有19萬人完成記名登錄，自114年2月開始累計搭乘紀錄迄今，累計有8.5萬張電子票證達成回饋條件，總回饋金額約671.8萬元。

其中3月份約有5.0萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.9萬張電子票證達成基本客運回饋條件、3.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋條件，其中包含約1.5萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件。

公路局表示，3月份回饋金額達433.7萬元，較2月份回饋金額增加82.1%，其中以基本客運回饋條件之回饋金額最高，共339.5萬元，佔總回饋金額之78.3%，另台北捷運軌道加碼回饋金額次之，共82.6萬元，佔總回饋金額之19.1%。

公路局也提醒，完成TPASS 2.0記名登錄的民眾除可至各票證公司網站之「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額外，即日起亦可至該局「公運常客優惠平台」查詢，完成身分驗證及註冊成為平台會員後，即可查詢所有以相同身分證字號完成記名登錄之電子票證，以及各張電子票證每月份回饋金額及回饋金領取情形。

此外，民眾可持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或台北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取之回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。

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