毒蟲撞7康橋學生逃逸搞失聯　竟找友人回現場「幫銷毀毒品」滅證

記者趙蔡州／綜合報導

康橋國際學校單車環島車隊22日行經彰化縣彰水路3段時，遭吸毒的41歲蕭姓男子開車逆向衝撞，導致7名學生輕重傷。檢警事後調查，發現蕭男開車前吸食了喪屍菸彈、海洛因等毒品，肇事後還逃跑躲避警方追緝，並私下聯繫友人，要求對方協助到車禍現場滅證。

▲蕭男肇事後趁隙逃跑，事後拒接警方電話，更偷偷聯繫友人，要求對方幫忙滅證。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢警調查發現，蕭男肇事前，在道路行駛時就不斷左右搖晃，直到接近康橋國際學校的車隊後，突然逆向衝進學生車隊，當時蕭男跟著學生一起被送到醫院，但蕭男治療後卻趁隙逃跑，事後拒接警方電話搞失聯，甚至私下聯繫友人，要求對方協助到車禍現場銷毀毒品及吸食器，試圖滅證。

蕭男失聯數小時後主動到警局投案，檢警立刻採取他的尿液與血液進行檢驗，驗出海洛因、安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品呈現陽性反應，他後續接受偵訊時也坦承吸毒，才會意識不清肇事。

檢方複訊後，認為蕭男吸毒駕車、逆向及危險駕駛，涉犯過失傷害及公共危險等罪嫌，肇事後未依警方指示主動聯繫，反而由友人駕車載離，後續一度失聯拒接警方電話、刪除手機對話紀錄，並與他人討論案情且企圖滅證，甚至在警方前往住處時刻意拖延不配合調查，有規避偵查之嫌，顯然有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押蕭男，法官裁定准予羈押禁見。