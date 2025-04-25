應戰美國關稅「海空運業界拋5問題」　交通部：提供獎勵誘因

▲交通部說明美國關稅政策對海空運影響和因應。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應美國關稅政策可能衝擊海空運產業，交通部日前召開海空運產業座談會，業者於會中提出5大面向問題，包括加速調整貨運航線審核流程、盼提供獎勵爭取海運貨物來台中轉、貨櫃儲放空間、原產地及洗產地等。交通部表示，已成立應變小組，並提供獎勵誘因、增加營運彈性，全力協助業者應對挑戰。

美國對各國實施對等關稅政策，為掌握國際變局與市場發展趨勢，航港局及民航局4月18日先召開國際海運疏運平穩工作小組會議、美國實施對等關稅政策對空運影響及相關因應會議，交通部長陳世凱22日再召開「美國實施對等關稅政策對海空運影響及因應座談會」，邀集海空運相關公協會及海空運承攬業者與經濟部、財政部等部會進行深入交流，聆聽業者的聲音。

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交通部指出，儘管目前美方關稅措施已宣布暫緩90日實施並維持部分國家稅率在10%，但政策走向仍具高度不確定性，我國對外貿易高度仰賴海運與空運作為支撐主軸，此波美國關稅政策調整，連帶牽動我國整體海空運輸之營運狀況與佈局。面對經貿局勢劇烈變化，為穩定我國對外貿易及海空運輸秩序，交通部召開座談會，全力攜手業者主動出擊。

交通部航政司副司長盧清泉說明，業者在會中主要提出5大面向的問題，首先是空運業者希望調整貨運航線時，能請民航局核准相關程序能更加速；希望提供獎勵措施，爭取海運貨物來台中轉，增加貨物來源；提供貨櫃儲放空間，之前不管是疫情塞櫃期間，空櫃調度是重要因素，若目前櫃場較滿，若港務公司能提供多餘空間來調度，也有利爭取吸納東南亞或鄰近國家貨源。

另外針對洗產地、原產地問題，盧清泉表示，業者盼政府加強原產地相關規範宣導，以免不小心違規，業者也希望貨物在通關流程上，政府查核上不要太干擾到貨物進出流程。

陳世凱也指示民航局、航港局、機場公司及港務公司等單位，偕同海空運相關業者掌握市場變化，協助業者增加營運彈性；因應潛在運輸需求，提供獎勵誘因，爭取商機；掌握供應鏈重組契機，備妥場域空間，促使台灣成為全球供應鏈關鍵角色；加強人員訓練及查核，共同防範洗產地及違規轉運行為；密切關注美方及各國關稅變化，即時啟動跨部會應變機制等。

盧清泉表示，經詢問業者，目前4月初至4月中，變動正負3至5%，訂位在9成上下，目前海運平穩工作小組詢問相關工會，尚未接獲有急單要出或艙位不足等情形，不過暫緩90日將於美東時間7月9日到期，目前預估6月中至6月底可能會有臨時運送需求的單子出來，提醒進出口廠商若需協助，可於平台提出，也請儘早把艙位確定下來，有助後續彈性調配因應。

至於洗產地規定，交通部說明，財政部有成立違規轉運查核小組，經濟部也加入，每周都會查，經濟部國貿署也有宣導，請美國律師來解說何謂洗產地，如何避免誤觸規定，目前美方對大陸有些特殊產品比較關注，不希望大家透過其他地方，冒用他地來偽冒產地，對這些產品會特別宣導說明，如自行車等，不過從大陸要轉運到美國的，本身在台就要先經過許可，數量不會太大。