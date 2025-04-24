7-11勞動節咖啡「買2送2」！限時4天「寄杯狂省」優惠一次看

▲7-11勞動節推出咖啡「買2送2、買7送7」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接「五一勞動節」體貼廣大勞工，7-ELEVEN祭出多重超狂優惠！除了5月1日起至5月4日在門市消費有最高12%回饋，門市還有指定咖啡「買2送2」，APP也有精品咖啡「買7送7」，更有多組寄杯下殺，像是「特大杯濃萃美式130杯5100元」相當於6折。

▲7-11勞動節連續4天，門市消費回饋12%，還送衛生紙、泡麵等。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 為了回饋全台勞工，5月1日至5月4日只要是OPENPOINT會員，到全台門市消費報會員電話，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補保健品、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等11大指定類別商品，「消費滿250元立折20元，再加贈5點OPENPOINT點數」、「滿1000元立折100元，加贈20點」，回饋最高達12%。

消費滿1000元，再送五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、衛生棉贈品兌換券；滿1500元送統一麵5入組贈品兌換券。

▼7-11勞動節期間，會員消費滿千元回饋12%，再送衛生紙一串。（圖／業者提供）

CITY系列加碼推出CITY PRIMA精品大杯美式「買2送2」，以及被網友推爆的「CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵」同品項、同價位「第2杯10元」。

線上「OPENPOINT行動隨時取」更有每月一號精品咖啡會員日活動，加碼為期3天都能買指定品項「買7送7」；4月28日至5月4日則推出「咖啡51杯下殺」、「上百杯5100元狂省」組合方案，其中精品拿鐵換算下來，比買1送1更划算；還有「特大杯濃萃美式130杯5100元」、「特大杯濃萃拿鐵51杯2800元」。

●7-11 門市優惠

5月1日至5月4日咖啡飲品：



1. 精品大杯美式，買2送2（原價100元/杯）。

2. 精品大杯拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

3. 大杯精品馥芮白，第2杯10元（原價120元/杯）。

4. 福岡八女濃抹茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

5. 鹿兒島濃焙茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

6. 水果冰沙-多肉葡萄，買1送1（原價85元/杯）。

7. 冰淇淋紅茶，買1送1（原價65元/杯）。

●OPENPOINT行動隨時取

每月一號限定「CITY PRIMA精品會員日」擴大至5月1日到5月3日：



1. CITY PRIMA中杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

2. CITY PRIMA中杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。

3. CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

4. CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

4月28日～5月4日「勞動節犒賞日」組合優惠：



1. CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵，任選100杯5100元，限量1萬組。

2. CITY CAFE特大杯濃萃美式，130杯5100元，限量10萬組。

3. CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵，51杯2800元，限量10萬組。

4. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選51杯2000元，限量5萬組。

5. CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選51杯1530元，限量5萬組。

6. CITY CAFE大杯濃萃美式2杯+魔爪Monster 指定品項2瓶組合價155元，限量1萬組。

7. CITY TEA梔子花青茶2杯+魔爪Monster指定品項 2瓶組合價145元，限量1萬組。

▲全家陪會員省荷包，多款咖啡、茶飲「10元多一杯」。（圖／業者提供）

★全家「錢錢放大術」

全家推出會員限定「錢錢放大術」，即日起至4月27日多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。

期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等多達19項超值商品。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



4月25日至4月27日還有限時3天「康康五」活動，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水(2.2L)等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）