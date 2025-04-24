1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走：自己做的自己負責

記者曾筠淇／綜合報導

超商的茶葉蛋通常會讓民眾自行夾取，女網友「@chan_co2」日前到7-11時，因為有1塊錢不小心掉進鍋內，所以她便把整鍋的茶葉蛋都買走了，「自己做的事，自己負責！」貼文曝光後，貼文吸引450.9萬次瀏覽，也掀起網友熱烈討論。

女網友「@chan_co2」在Threads上發文表示，日前去超商時，她不小心將1塊錢掉進茶葉蛋鍋了，所以她便將整鍋茶葉蛋給買走，「真的會被自己氣死！」她透露自己一共買了66顆，最後還問大家，「有人要吃嗎？不介意的話」。

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▲原PO買了66顆茶葉蛋。（圖／網友「@chan_co2」授權引用）

貼文曝光後，吸引16萬人按讚，底下網友紛紛表示，「欣賞版主負責任的行為，不要氣自己」、「超級欣賞你的負責，你超棒的」、「你很棒，自己做的自己承擔負責」、「勇於承擔責任！你超棒的」、「自首先加100分，大部分的人一定都裝作沒發生過」。還有網友直呼，「冷知識，原來7-11茶葉蛋一鍋可以放超過66個」。

原PO後來也透露，這茶葉蛋「一樣一顆10元，還好不是掉所長（茶葉蛋）」。她還說，其實店家沒有要求她買，但她覺得「自己做的事，自己負責，這真的沒什麼啦！」而目前茶葉蛋也已經分完了，「再次感謝大家」。

《ETtoday新聞雲》稍早詢問7-11，若有異物掉入茶葉蛋鍋中，通常會如何處理？公關回覆，「配合食安法規，商品將停止銷售，消費者若有任何需求，請向門市夥伴反映尋求協助」。

本文經網友「@chan_co2」授權引用