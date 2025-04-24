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7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」　還能自己決定名牌稱呼

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11首度推出「收銀結帳友善椅」，讓員工能「坐著結帳」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接五一勞動節，7-ELEVEN 持續針對員工安全、友善職場環境調整作法，包括讓門市夥伴可「自行決定名牌名字與稱謂」，保護隱私、尊重多元認同；還領先同業測試「收銀結帳友善椅」，讓員工能「坐著結帳」。更陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，因應生理需求或身體不適等突發狀況。

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11讓全台門市人員能「自行決定名牌姓名與稱謂」，保護隱私、尊重多元認同。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 近來針對員工人權與安全，不斷與時代接軌，滾動式調整相關作法，包括領先同業讓全台門市夥伴能「自行決定名牌姓名與稱謂」，保護隱私、尊重多元認同。

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲門市陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制。（圖／業者提供）

還陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，當門市人員有身體不適等突發狀況，可主動放置由總部設計的告示牌於結帳櫃檯，啟動「臨時暫停服務」。

除此之外，考量到部分門市為高消費需求，或門市人員為中高齡族群、孕婦，若長時間站立結帳收銀容易感到疲憊，因此領先測試「收銀結帳友善椅」，讓員工能「坐著結帳」，工作時多一份從容。

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN也導入智能化設備，讓門市人員日常工作更省力。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也搭配導入智能化設備，讓門市人員日常工作更便利、智慧、輕鬆。包括去年底全面導入每家門市的「智能平板」，在內部溝通時省下紙張浪費，平均每店每年還省下180小時工時。

目前也全面導入「AI訂貨系統」，讓門市人員運用AI演算，快速預測銷量訂貨與補貨需求，大幅縮短作業時間，平均每店每年減少365小時工時，同時降低缺貨率，進而提升每店業績。

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11邀請樂齡族加入。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，除了積極打造多元共融工作環境，也不斷深耕樂齡、身心障礙者、新住民就業、校園產學合作，針對2025年正式邁入超高齡社會，去年首創超商通路之先推行「中高齡職前訓專班」，透過各地就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，目前報名登記體驗後錄取率超過一半以上，鼓勵各門市攜手壯世代共好，預計今年中高齡員工占比將超過3成以上。

●7-11勞動節門市優惠

7-ELEVEN 為了回饋全台勞工，5月1日至5月4日只要是OPENPOINT會員，到全台門市消費報會員電話，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補保健品、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等11大指定類別商品，「消費滿250元立折20元，再加贈5點OPENPOINT點數」、「滿1000元立折100元，加贈20點」，回饋最高達12%。

消費滿1000元，再送五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、衛生棉贈品兌換券；滿1500元送統一麵5入組贈品兌換券。

▼7-11勞動節優惠，消費滿額再送一串衛生紙。（圖／業者提供）

▲▼7-11勞動節優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

●全家門市優惠

全家推出會員限定「錢錢放大術」，即日起至4月27日多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。

▲全家陪會員省荷包，多款咖啡、茶飲「10元多一杯」。（圖／業者提供）

期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等多達19項超值商品。

4月25日至4月27日還有限時3天「康康五」活動，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水(2.2L)等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家超商優惠。（圖／業者提供）

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