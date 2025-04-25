咖啡、零食、生活用品「買1送1」！超商「周末優惠」省錢懶人包

▲超商紛紛推出周末省錢優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末優惠又來了！7-11自今（25日）至4月27日，推出限時3天「超值五六日」，涵蓋飲品、冰品、泡麵、零食、生活用品等超過30項「買1送1、第二件10元、加1元多1件」等折扣。全家也有咖啡第二杯10元、零食泡麵兩件更省，還有多款飲料、冰品「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11「超值五六日」4月25日至4月27日登場，主打多款飲品、冰品、泡麵、零食與生活用品「買1送1、第二件10元」等。

CITY TEA水果冰沙「買1送1」、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「第二杯10元」。冰品飲料如：哈根達斯、日本NIJYA聖代「買2送2」、瑞穗雪糕「買2送1」、韓國Binggrae牛奶「加1元多一件」超划算。

泡麵則有味味A炒泡麵「買1送1」、韓國農心辛香菇麵「第二件10元」。零食類像手撕軟糖、巧克力餅乾、蘇打餅等都有「買1送1、買2送1」等促銷。

生活用品則包含防曬99元、洗髮精及沐浴露「買1送1」、厚棒抽取衛生紙6包原價258元，特價3件269元。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●周末咖啡買1送1

全家4月25日至4月27日，門市加碼會員「大杯單品美式、大杯單品拿鐵」一律買1送1。

●錢錢放大術

全家即日起至4月27日推出會員限定「錢錢放大術」，多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。

期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等多達19項超值商品。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●「康康五」買1送1

4月25日至4月27日還有限時3天「康康五」活動，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺買1送1

萊爾富即日起至4月27日推出「限時殺」優惠，涵蓋泡麵、飲品、甜點、零食等多樣品項，讓消費者在日常補貨時省下一筆。

其中Gery芝莉捲心酥、威豹能量飲料勁芒鳳梨風味、黑松茶花一番煎茶，通通「買1送1」。雙響泡日式雞白湯麵、農心爽口海鮮味烏龍麵，有「第二件10元」驚喜價。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●咖啡買1送1

萊爾富Hi Café 也同步推出「周周1送1」優惠，即日起至4月29日：

大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項「買1送1」。

特大杯青梅果釀冰茶、荔枝果釀冰茶，同品項「買1送1」。

▲萊爾富買1送1優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社4月25日至4月27日，「大杯濃萃拿鐵」市價60元，特價只要35元，直接現省25元。

人氣零食也限時優惠，萬歲牌杏仁小魚、無調味綜合果、原味珍珠開心果、蜜汁腰果，任選2件169元，現省51元。