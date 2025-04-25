郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（25日）針對行政院長卓榮泰所提出的施政方針與施政報告進行總質詢。國民黨立委賴士葆對經濟部長郭智輝兩度缺席總質詢表達強烈不滿。對此，卓榮泰表示，郭因上午與總統賴清德有行程安排，已請假未能出席。賴士葆則回應，「郭智輝就像泥鰍一樣，會閃啊！這樣不好啦！有損你啦。」立法院長韓國瑜也表示，拜託卓院長配合，未來除非出國或需親自處理特別重要且急迫的公務，各部會首長應盡可能親自列席接受質詢。

賴士葆下午在質詢開始前，先就權宜問題發言。他指出，郭智輝今天是第二次缺席總質詢，並質疑，「韓國瑜人太好了，請問卓榮泰知道郭智輝的行程嗎？」卓榮泰回應，郭上午與總統有重要行程。但話未說完，賴士葆立即指出，郭智輝上午9點出席了傳統產業座談會，這點尚可接受，因為關心產業發展無可厚非，但下午的安排是什麼？賴清德的行程是出席「國家政策高階領導研究班」，郭智輝請假缺席，他難以接受。

賴士葆強調，今天接受質詢的立委屬於經濟組，相關議題非常重要。雖然國科會主委因病請假情有可原，但兩位主管機關首長同時請假，情況令人難以理解。尤其郭智輝已經是第二次缺席質詢，他質疑是否應對請假標準加以嚴格把關。

韓國瑜則說明，根據《立法院職權行使法》第26條規定，行政院院長及各部會首長應親自出席院會接受質詢。若因故無法出席，應該檢送行政院院長批准之請假書，今天兩位沒有到，卓院長有批准。

韓國瑜接著說，基於憲法之尊重，以及本院委員的質詢，要拜託卓院長，除非出國，或是特別重要且迫切的公務要親自處理的情況下才允以同意，後續的質詢各首長列席的情況，特別拜託卓院長配合。

賴士葆最後強調，希望卓院長能確實加強約束部會首長，「早上他要聽業主聲音可以理解，但下午去哪了？怎麼呼攏去了？你要管一管，他就像泥鰍一樣會閃啊！這樣不好啦！有損你啦！」對此，卓榮泰回應，他一再要求各部會首長以親自列席院會為優先考量。