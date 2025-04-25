黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（25日）質詢時問及安控國家隊涉及洗產地，從中國進口監視器改標MIT，這些東西可以放在機場、台鐵、國防部這些關鍵基礎設施？甚至還從前瞻計畫拿補貼，「這種劣質公司拿什麼補助？全部追回來」；對此，院長卓榮泰說，會檢視過去申請補助的程序，若有違法地方，會檢討做必要處分。

黃國昌今質詢時問及，政府聲稱要MIT，但如今看到的卻是拿30億台灣納稅人的錢投資的聯合再生，扶植本土太陽能產業，結果在做的事情卻是幫中國賣太陽能電池，行政院了解的結果是什麼？台灣國家隊變成中國貼牌隊。

對此，國發會副主委高仙桂說，已經請聯合再生具結，不會再有這樣的行為，已經善盡督導責任。院長卓榮泰也說，不可以容忍，「未來在國際貿易秩序重整過程中，洗產地貼標籤的狀況、尤其產品有含中國成分，在美國市場會遭到很大阻礙，必須做自我管理，過去如果有這樣的行為，已經要求嚴查，若抵觸法律的話會依法執行，會嚴格要求」。

接著黃國昌說，前行政院副院長鄭文燦的好朋友成立安控國家隊，那時候的招牌說要為台灣的資通訊產品把關，所有產品已經運用在台電、台鐵、桃園機場，都是關鍵基礎設施，「結果呢，安控國家隊淪為笑話，從中國進口監視器改標MIT，絕對不是院長所講的MIT就是MIT，這是中國貼牌貨，國防部軍事要塞、關鍵基礎設施，全面淪陷」。

對此，經濟部說，回去再了解一下；國發會說，會進一步了解。黃國昌痛批，行政團隊螺絲掉滿地，這些都是公開資訊，早就該嚴查，有多少關鍵基礎設施還在用中國貼牌貨？

接著黃國昌追問，依法裁罰了嗎？看來是沒有罰，政府非常會做大內宣，中國產品來台洗產地最重罰300萬，還要廢止輸出入許可，「結果政府螺絲掉滿地，這些東西可以放在關鍵基礎設施？機場、台鐵、國防部，結果部長不知道」。

黃國昌問，這些標案好幾億，台灣的安控國家隊變成中國貼牌隊，全面清查需要多久？卓榮泰說，2個禮拜可以給答案。黃還說，這種安控國家隊還從前瞻計畫拿補貼，「這種劣質公司拿什麼補助？全部追回來」；卓說，會檢視過去申請補助的程序，若有違法地方，會檢討做必要處分。