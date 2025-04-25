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克什米爾爆新一輪交火！印度控「巴方挑釁所致」　聯合國呼籲冷靜

▲▼印巴2020年在克什米爾大規模交火後的畫面。（圖／VCG）

▲印巴2國的軍隊24日在克什米爾爆發新一輪交火。圖為2軍2020年在克什米爾爆發衝突後的畫面，下同。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度與巴基斯坦2國的軍隊最近在克什米爾（Kashmir）的實控線（LoC）爆發新一輪交火。這起衝突源於22日一起震驚印度的恐攻事件，一群武裝分子突然在一處觀光勝地朝觀光客開火，造成26名平民死亡。印度指控巴基斯坦支持恐怖分子並展開報復行動，巴方則否認涉案並警告若主權遭侵犯將堅決反擊。聯合國呼籲雙方保持最大限度克制，以免局勢進一步升溫。

據法新社報導，巴控克什米爾官員吉拉尼（Syed Ashfaq Gilani）指出，雙方軍隊在24日晚間沿著分隔2國的實控線交火，雖無平民傷亡，但情勢緊張升高。印度軍方證實發生了「有限的小武器交火」，但聲稱是巴方挑釁所致，而軍方已就此作出「有效回應」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在紐約告訴記者，印巴2國之間的問題「可以，也應該通過有意義的相互接觸和平解決」，呼籲2國政府保持最大限度的克制，並通過對話解決爭端，以避免局勢惡化。

▲▼印巴2020年在克什米爾大規模交火後的畫面。（圖／VCG）

印方指稱，22日發生在巴哈甘近郊有「小瑞士」美譽的觀光勝地「貝薩蘭山谷」（Baisaran Valley）的襲擊事件，是當地25年來最嚴重的恐怖攻擊；遇襲者多為平民，而警方目前已確定3名槍手的身份，其中有2人來自巴基斯坦。總理莫迪強調將追緝兇手至天涯海角，並強硬表示不會容忍任何恐怖行徑。

作為回應，印度中止了一項2國間的重要水源條約、關閉主要邊境口岸、驅逐巴基斯坦外交人員，並取消所有簽發給巴基斯坦公民的簽證。巴基斯坦也立刻反制，驅逐印度外交官、停止發簽證給印度公民，並警告印度若切斷印度河供水，將視為「戰爭行為」。 巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）召開緊急國安會議，強調將採取對等措施捍衛主權。

此次襲擊標誌著克什米爾地區的衝突出現了新趨勢，從過去針對軍警的行為轉為攻擊平民。印方指控槍手隸屬聯合國認定的伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT），並懸賞200萬（約新台幣76萬元）逮捕嫌犯。生還者指出，槍手刻意針對男性，並以宗教測試篩選目標，引發印度國內民族主義情緒高漲，多地克什米爾學生回報遭到恐嚇。

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