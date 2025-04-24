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克什米爾恐攻釀26死！印度祭出制裁措施報復巴基斯坦

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度控制的克什米爾地區22日發生近25年來最嚴重的恐怖襲擊，著名避暑勝地「巴哈甘」（Pahalgam）遭武裝分子血洗，造成至少26名遊客死亡，畫面震驚全球。事件迅速升高印巴兩國緊張局勢，雙方隨後展開一系列外交與實質制裁行動，局勢急遽升溫。

槍擊事件發生於22日下午約2時30分，一群身穿迷彩服的武裝分子突襲巴哈甘，對遊客密集掃射。現場血跡斑斑、哀號聲四起，有目擊者稱攻擊似乎針對非穆斯林旅客。名為「克什米爾抵抗運動」（Kashmir Resistance Movement）的組織宣稱犯案，聲稱不滿大量外來人口遷入，導致人口結構改變，選擇以暴力手段反抗。

事發當時，印度總理莫迪正在沙烏地阿拉伯進行國是訪問，聞訊後立刻中斷行程返國，並缺席當地官方晚宴。返抵新德里後，莫迪旋即召開緊急安全會議，誓言將兇手繩之以法，強調印度「打擊恐怖主義的決心不會動搖，反而將更加堅定」。

為回應襲擊事件，印度於23日晚間召開內閣安全委員會，宣布多項對巴基斯坦的懲罰性措施，包括：

●　暫停執行《印度河水條約》：中止與巴基斯坦共享河流水資源的合作。

●　關閉阿塔里（Atari）口岸檢查站：切斷兩國之間的重要陸路通道。

●　取消免簽政策：廢止巴基斯坦公民使用南亞區域合作協會（SAARC）免簽證制度（SVES），並限期持有該簽證者48小時內離境。

●　驅逐軍事外交官：限期驅逐巴方駐印軍事顧問，並將巴駐新德里使團人數削減至30人。

對此，巴基斯坦總理謝里夫（Chabaz Sharif）24日召開國安會議，堅決否認印度指控，並指責印方以無端報復破壞地區穩定，隨即宣布一系列反制措施，包括：

●　關閉領空：全面禁止印度航空公司航班穿越巴基斯坦領空。

●　中止貿易：即日起與印度之間的所有直接與間接貿易全面停止。

●　撤銷簽證與驅逐外交官：取消印度公民所有SVES簽證（宗教人士除外），並要求其48小時內離境。同時驅逐印駐軍事顧問，並限制印駐伊斯蘭堡使團規模至30人。

聯合國秘書長古特雷斯透過發言人發表聲明，強烈譴責克什米爾恐攻，強調「任何情況下對平民的攻擊都不可接受」。據印度外交部透露，美國總統亦在與莫迪通話中表達支持，譴責恐怖主義行為。

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