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遊客「橫屍山野」慘況曝！印度克什米爾恐攻26死　總理莫迪急返國

▲▼遊客「屍橫遍野」畫面曝！印度喀什米爾恐攻26死　總理莫迪急返國。（圖／翻攝X）

▲遊客們突遭槍手襲擊，多具遺體倒臥草地上。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度控制的克什米爾（Kashmir）22日發生恐怖攻擊，知名避暑勝地「巴哈甘」（Pahalgam）遭槍手掃射，導致至少26人喪生，遊客屍橫遍野的畫面，在社群媒體瘋傳。總理莫迪（Narendra Modi）原本正在沙烏地阿拉伯進行國是訪問，但已為此緊急返國。

巴哈甘位於喜馬拉雅山脈，氣候涼爽宜人，風景如詩如畫，被形容為「印度的瑞士」，深受國內民眾歡迎。22日下午2時30分左右，一群身穿迷彩服的恐怖分子卻闖入掃射，成為查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）最嚴重的一次攻擊事件。

印度媒體播出影片顯示，多具屍體遍布草地上，人們哭著乞求幫助。一名遊客回憶，槍手突然發動攻擊，現場立刻陷入一片混亂，每個人都開始奔跑、哭泣與尖叫。還有人認為，槍手似乎針對非穆斯林人士。

▲▼ 印度控制的克什米爾（Kashmir）發生恐怖攻擊，知名避暑勝地「巴哈甘」（Pahalgam）遭槍手掃射，導致至少26人喪生，軍警進駐當地巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局已派遣大量軍警，前往巴哈甘。（圖／達志影像／美聯社）

當局已經派遣大量軍警抵達現場，封鎖該區域，設立檢查哨站，搜查往來車輛。一個名為「克什米爾抵抗運動」（Kashmir Resistance Movement）的武裝組織宣稱犯案，原因是不滿逾8.5萬名「外來者」定居造成「人口結構變化」，因此選擇訴諸暴力。

莫迪22日飛往沙烏地阿拉伯，進行為期2天的國是訪問，但因為恐攻事件提前返國，甚至缺席了沙國舉辦的正式晚宴。他回到新德里之後，立刻與外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）等人召開緊急會議，宣稱犯罪者將被繩之以法，「我們打擊恐怖主義的決心是不可動搖的，而且還將變得更加堅定。」

BBC報導，1947年印度從英國獨立、與巴基斯坦分離之後，克什米爾陷入分裂局面，印巴2國都宣稱擁有主權，並且各自控制部分地區。不過，當地人口以穆斯林為主，1990年代以來，反對新德里統治的分離主義勢力，展開長期的武裝反抗活動，35年來已奪走數萬條性命，但鮮少攻擊外來遊客，遑論造成如此大規模的死傷。

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