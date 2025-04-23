印「小瑞士」恐攻26死　26歲女目睹父被槍殺：他背不出伊斯蘭宣言

▲印度有「小瑞士」之稱的拜薩蘭山谷遭恐攻，目前至少26人死亡。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

巴基斯坦恐怖組織「烈火」的分支「抵抗前線」（TRF）23日宣稱，對22日在印度查謨和克什米爾（Kashmir）巴哈甘（Pahalgam）的恐怖襲擊負責，此次襲擊造成26人死亡。

據《新德里電視台》（NDTV）報導，這起襲擊22日發生在風景如畫的拜薩蘭山谷（Baisaran Valley），這裡因風景優美而被稱為「小瑞士」。此次事件是繼2019年普瓦瑪襲擊後，當地最致命的平民攻擊之一。

恐怖分子在這個受歡迎的草地上向遊客開火，導致26人喪命，其中包括兩名來自尼泊爾和阿聯酋的外國人，還有兩名當地居民。官方表示，襲擊者瞄準了正在騎馬、在附近小吃攤用餐或在森林區域聚會的遊客。

▲當地人舉行葬禮。（圖／路透）



恐攻當下，商人桑托什·賈格達勒（Santosh Jagdale）和家人躲在帳篷內，外面傳來求救聲和槍聲。

他的26歲女兒阿莎瓦里（Asavari）回憶道，恐怖分子穿著類似當地警察的衣服，從山坡上衝下來。她和母親普拉加蒂（Pragati）以及父親桑托什和其他遊客一起跑進附近的帳篷。他們以為外面的槍聲是襲擊者和安全部隊之間的交火。不久後，恐怖分子逼近，他們聽到有人命令「出來吧」。

阿莎瓦里說，恐怖分子詢問她的爸爸是印度教徒還是穆斯林，並要求他背誦伊斯蘭的信仰宣言「卡爾瑪」。當爸爸無法做到時，恐怖分子便向他開了3槍，分別擊中頭部、耳後和背部。隨後，恐怖分子又向她的叔叔連開數槍，而警察和安全部隊則在20分鐘後抵達現場。

阿莎瓦里表示，她在不知道父親和叔叔生死的情況下，被當地居民和安全部隊從拜薩蘭山谷疏散。

據《BBC》報導，1947年印度從英國獨立、與巴基斯坦分離之後，克什米爾陷入分裂局面，印巴2國都宣稱擁有主權，並且各自控制部分地區。不過，當地人口以穆斯林為主，1990年代以來，反對新德里統治的分離主義勢力，展開長期的武裝反抗活動，35年來已奪走數萬條性命，但鮮少攻擊外來遊客，遑論造成如此大規模的死傷。