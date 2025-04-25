克什米爾恐攻　印度下令巴基斯坦公民4／29前離境

▲印度安全人員在街道巡邏 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度控制的克什米爾（Kashmir）22日恐怖攻擊事件造成26人死亡，至少3名巴基斯坦人涉案。為此，印度外交部24日下令境內所有巴基斯坦公民須在29日前離境，巴基斯坦則是宣布關閉邊境哨所，對印度航空業者關閉領空，同時祭出取消簽證措施。

NDTV、法新社等報導，這波恐攻行動發生在避暑勝地「巴哈甘」（Pahalgam），此處被形容為「印度的瑞士」，深受歡迎，但22日下午卻有一群槍手朝遊客掃射，現場的人尖叫逃命，造成至少26人喪生，多具屍體遍布草地上。

印度指責巴基斯坦要為這場恐攻事件負責，巴基斯坦否認涉案。目前「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）已宣稱犯案。

▲遊客們突遭槍手襲擊，多具遺體倒臥草地上。（圖／翻攝X）

▲當局已派遣大量軍警，前往巴哈甘。（圖／達志影像／美聯社）

針對這起事件，印度外交部24日宣布，撤銷所有向巴基斯坦公民發放的簽證，包含醫療簽證，所有在印度的巴基斯坦人必須在4月29日簽證到期之前離境，暫停對巴基斯坦人的簽證服務。同時，印度也強烈建議國人避免前往巴基斯坦，敦促身在巴基斯坦的印度公民盡快返國。

此前，印度已經下令減少巴基斯坦外交人員人數，暫停《印度河水資源條約》，關閉邊境檢查站，驅逐巴方軍事顧問等。

巴基斯坦也祭出反制措施，宣布驅逐印度外交官、暫停向印度公民發放簽證，關閉邊境哨所、取消兩國貿易、對印度航空業者關閉領空等，並稱任何企圖阻止、改變巴基斯坦水流的行為，都將被視為戰爭行動，將動用舉國之力全力反擊。