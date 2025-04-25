獄中調情畫面曝！女警「辣扭電臀熱舞」色誘囚犯　高層怒調查

▲英國一名女獄警被拍到在囚犯面前大跳電臀舞，引發調查。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國一段「監獄熱舞」影片近日在網上瘋傳，一名前女獄警被拍到在囚犯面前跳電臀舞，引發輿論譁然。這起事件發生於大曼徹斯特都會區（Greater Manchester）沙福（Salford）的HMP Forest BankB級監獄，涉事女獄警目前已離職。當局重申對監獄內不當行為及走私手機採取零容忍政策，而針對此事的調查也已迅速展開。

據《每日郵報》報導，這段影片的拍攝時間為2022年，只是遲至近日才在網上流出。從影片可見，這名未具名的女獄警轉身對囚犯扭腰擺臀，還比出中指，回應囚犯帶有性暗示的言語挑釁。該名男子據稱是當地一名說唱歌手，當時正在監獄服刑，並持有非法手機進行錄影。司法部表示，當局現已對此事展開調查。

一名消息人士向告訴《太陽報》，這名獄警的行為「既可恥又愚蠢」，批評部分女獄警在獄中與囚犯發展不正當關係，破壞整體監獄工作的形象。監獄發言人也強調，當局對任何破壞公眾信任的行為絕不容忍，所有涉事人員將被依法處理。

報導稱，這起事件並非個案。此前，同一所監獄也曾發生一起獄警與囚犯親吻事件，引發熱議。當時，27歲的肯尼（Joni Kenny）被揭與2名囚犯發展婚外情，並利用在大曼徹斯特警局任職之便，向2人提供內部情報，還資助囚犯取得高達20部手機。肯尼後來因為被監視器拍到穿著制服探監，並親吻囚犯，而被法院以4項公職失當罪及一項共謀罪被判處3年9個月徒刑。