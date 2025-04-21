俄1周2度靠近北約領空！英戰機急升空攔截　首度與瑞典共同協防

▲英國空軍颱風戰機升空攔截俄羅斯戰機。（資料圖／翻攝英國國防部）

記者葉睿涵／編譯

英國國防部證實，英國皇家空軍「颱風」戰機（RAF Typhoon）本周2次在波羅的海（Baltic Sea）攔截靠近北約領空的俄羅斯飛機，首次與瑞典共同防衛北約東翼。英國強調對北約承諾堅定，並藉由「棋子行動」強化東歐空防，凸顯英國對抗俄羅斯軍事威脅的決心。

BBC引述英國國防部說法指出，軍方2架颱風戰機15日在波羅的海上空攔截了一架俄羅斯伊留申Il-20M（Ilyushin Il-20M "Coot-A"）情報電子偵察機；4月17日再派出2架颱風戰機升空，攔截一架從俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）空域飛出的不明飛機。

報導稱，這2起從波蘭馬波克空軍基地（Malbork）起飛的攔截行動，是英國為北約「加強空中警戒」任務的一環。這項任務也是英國皇家空軍與北約新成員瑞典協防東翼以來，首次實戰的攔截。英國派遣人員與瑞典部署至波蘭參與「棋子行動」（Operation Chessman），展現對盟友的支持與區域防衛的戰略佈局。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）承諾將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.5%。國防部官員波拉德（Luke Pollard）則表示，俄羅斯侵略與安全威脅升高，英國將透過「變革計畫」（Plan for Change）加強對盟友的承諾與自身安全，並維持與北約的緊密合作。