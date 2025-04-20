13歲少女遭性侵　「等不到病床」求救沒人理！絕望輕生亡

▲ 少女遭性侵後多次對外求救，卻未獲得妥善幫助。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國肯特郡13歲少女艾拉（Ella Murray）坦承遭到性侵，卻未能獲得醫療與心理援助，最終於2023年11月輕生身亡。驗屍官指出，她曾多次對外求救，但因多個單位溝通不良，未即時採取保護措施，成為悲劇主因。

《每日郵報》報導，艾拉自2022年開始有情緒低落、出現自殘念頭的情形，開始接受校方輔導，2023年也曾發生服藥過量，說出遭人性侵後才被轉介到社福單位。2023年11月她前往醫院，並主動表示想住院治療，但醫師評估她為「中度風險」患者，決定讓她在家接受治療。

但艾拉隔天向上門探訪的護士表示，「寧願去坐牢也不想待在家裡」，更揚言如果不得不待在家中，就會傷害自己或他人。護士雖向兒童保護部門通報，但未採取緊急行動讓她住院或安置到安全環境。隔天她在房間裡被母親發現時已失去意識，送醫宣告不治。

驗屍官伍德（Catherine Wood）認定此案涉及風險評估不足與資訊共享失敗，認為若當時學校、社福與醫療單位能召開跨部門會議，也許就能讓她脫離危險家庭環境，挽救性命，相關報告已提交給英國衛生部、國民保健署（NHS）及當地醫療單位。

國民保健署及肯特郡醫療單位則表示，已採取相關改善措施，包括建立針對兒童的安全計畫，並強化學校與社福機構間的資訊共享，也制定跨部門應變流程，盼能避免類似悲劇重演。

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