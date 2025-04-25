禿子、燕子、漢子426合體！黃暐瀚點1關鍵：韓國瑜沒理由不去

▲外界都很關心韓國瑜到底會不會參加。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

藍白26日將到凱達格蘭大道遊行抗議司法追殺、反獨裁、反綠共，台中市長盧秀燕等多名藍營縣市首長，已宣布將參加，大家都很關心「辣個男人」韓國瑜到會不會出席？漢子、禿子、燕子，三子會同台嗎？對此，媒體人黃暐瀚分析，「韓國瑜沒有不去的理由」。韓國瑜今（25）日受訪也點頭，426會一起上凱道。

媒體人黃暐瀚24日在政論節目《57爆新聞》指出，此次國民黨喊出5萬人上街頭，黨主席朱立倫也強調「反綠共、戰獨裁」，他認為這次426凱道大遊行，將成為近年來藍營、藍軍最大的一場遊行，「你所想看到的人應該一個都不會漏掉。」

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黃暐瀚表示，當盧秀燕一說出「我願意挺身而出」，整個局勢就已經非常明顯了，許多藍營大咖也將參與，不過當時韓國瑜還未表態，外界都很關心「426當天，漢子、禿子、燕子，三子會同台嗎？」

黃暐瀚指出，當天許多國民黨大咖都會到，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園張善政、新北侯友宜、台中盧秀燕、還有各地的縣市長，連前總統馬英九都會到，「基本上韓國瑜沒有不去的理由。」

然而，立法院長韓國瑜今（25日）受訪時就表示，「我本人會參加，也在這裡呼籲所有熱愛台灣民主的好朋友，關心台灣前途的好朋友，一起上凱達格蘭大道。」