韓國瑜426上凱道遭綠嗆不中立　謝龍介反擊：他做的是對的事

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨發動的426凱道集會將於明天登場，立法院長韓國瑜今（25日）表態會出席力挺；不過民進黨認為，韓國瑜身為立法院長卻出席政黨抗議行動，違反中立。國民黨立委謝龍介則表示，如果綠營認為韓國瑜要留在立法院才叫議事中立，那民進黨為什麼要攻擊韓國瑜？是民進黨先不中立在前，韓國瑜現在是做的是對的事情，就勇往直前吧。

面對綠營批評韓國瑜違反中立，謝龍介表示，議事就本來就很中立的，如果綠營認為韓國瑜要留在立法院才叫議事中立，那民進黨為什麼要攻擊韓國瑜？每次立法院會，民進黨都攻擊、杯葛韓國瑜，不讓韓國瑜主持議事，是民進黨先不中立在前。而韓國瑜現在是跟隨群眾走出來，對有權力的人適度提醒，這沒什麼好大驚小怪，韓國瑜做的是對的事情，就勇往直前吧。

426的場合，「漢子、燕子、禿子」組合再度同台，謝龍介笑稱，「漢子、燕子、禿子」這次再走出來，希望不要再有「天現異相」，否則會罰款60萬元，當年在他造勢的時候，就是因為三個人來了，有電視台來報，不僅被罰款，最後還被關台。

謝龍介也提到，台南要到凱道參加活動的30部車，他都沒有動員，他們一公告以後，大家就急著來報名，他認為，這會是一個很成功的群眾運動，但重點不在對抗誰，而是紓解民眾內心對台灣前途的擔心。尤其，很多企業家，一般企業家很少鼓勵員工出來參與這種活動，因為看到整個政府的行政團隊對於川普關稅束手無策，讓內心鬱卒的人決定站上街頭，要告訴總統賴清德、行政院長卓榮泰人民的心聲。

立委賴士葆也說，立法院長他是在議事主持要中立，並沒有說立法院長不可以參加政黨活動，這很清楚，他參加凱道活動是眾望所歸，他們期待。

