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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟吳沛憶連署修《刑訴法》為炒股犯脫罪　他喊：罷免掉挺特權的立委

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，立委吳沛憶 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳沛憶 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

日前多位民進黨立委提出「刑訴法第441條條文修正草案」，民眾黨立委黃國昌則怒批，這是試圖幫涉入炒股的台商鄭文逸開脫，幫忙創造獨步全球的修法。對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今（25日）指出，此案連司法院與法務部都反對，結果吳沛憶，竟連署支持惡法，為惡勢力護航，這樣的立委，還有資格代表人民嗎？有責任公開說明，否則，司改第一步，就是罷掉像吳沛憶這樣挺特權挺修惡的立委。

陳冠安指出，黃國昌24日爆料，綠委許智傑、邱志偉領銜提出的《刑事訴訟法》第441條修正草案，是為勾結陸籍通緝犯，炒作大同股票遭重判定讞的台商鄭文逸，「量身打造」的脫罪法案。

陳冠安表示，更令人不齒的是，這已不是民進黨第一次為鄭文逸「修法開脫」，去年就曾想修法幫忙脫罪，當時被擋下，如今又來一次，難道民進黨真把人民當記憶力只有七秒的金魚？

陳冠安批評，此案在審查時，連司法院與法務部都反對。結果號稱新世代的吳沛憶，竟然在此前連署支持這部惡法，選擇與司法共犯為伍、為惡勢力護航，這樣的立委，還有資格代表人民嗎？

陳冠安質疑，吳沛憶，妳不是新世代立委嗎？「為何從中正萬華我陪你」，變成貪汙腐敗吳陪你？這根本是對司法正義的背叛、對民眾信任的踐踏！

陳冠安強調，吳沛憶有責任必須公開說明，當初為何連署支持這部惡法？以及現在支不支持主動撤回這部惡法，否則，司法改革的第一步，就是罷免掉像吳沛憶這樣挺特權挺修惡的立委。

★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民進黨多位立委連署《刑事訴訟法》第441條修正草案。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

▲▼民進黨多位立委銜提出的《刑事訴訟法》第441條修正草案。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

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