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美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度47.3%創新高　首次高過滿意

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「4月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有48.6%民眾信任賴清德、43.0%不信任，信任度創就任以來新低，首度跌破5成。而在賴清德施政滿意度上，則有47.1%表達滿意，相較上月大跌8.5個百分點、另外有47.3%不滿意，不滿意創新高，首度高過滿意度。而卓榮泰施政則是43.4%滿意，另有42.6%不滿意，不滿意施政表現創就任以來新高，首度超過4成。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有47.1%滿意賴總統的執政表現，其中17.8%很滿意、29.3%還算滿意，相較上月大跌8.5個百分點，另有47.3%不滿意，其中31.3%很不滿意、16.0%有點不滿意，比上月增加6.7個百分點。

進一步分析，本月賴總統執政滿意度達就任以來次低，並可見新北市與高屏、20至29歲與40至49歲及60至69歲、國小以下與高中及專科學歷、國民黨支持者等群，滿意賴總統執政表現較上月減少超過10個百分點，同時不滿意賴總統執政表現的民眾則創新高，尤其是新北市與高屏、40至49歲、專科以上學歷、泛藍民眾等群，不滿意賴總統的較上月增加超過10個百分點。

▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德信任度」有48.6%信任賴總統，其中20.0%很信任、28.6%還算信任，相較上月大跌8.1個百分點，另有43.0%不信任賴總統，其中30.8%很不信任、12.2%有點不信任，則比上月增加6.0個百分點，正負評價差距在抽樣誤差範圍內則是反映民眾態度分歧。

進一步分析，本月賴總統信任度創就任以來新低首度跌破5成，男性、新北市與高屏、40至49歲與70歲以上、高中與專科學歷民眾信任賴總統較上月減少超過10個百分點，而不信任賴總統的民眾創新高，尤其男性、新北市與中彰投、40至49歲民眾等群，不信任賴總統的較上月增加超過10個百分點。

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有43.4%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中12.9%很滿意、30.5%還算滿意，比上月減少4.0個百分點，另有42.6%不滿意，其中25.3%很不滿意、17.3%有點不滿意，比上月增加6.9個百分點，未明確回答的有14.0%，本月民眾不滿意卓院長施政表現的創就任以來新高而且首度超過4成。

進一步分析，經由交叉分析得見雲嘉南和基宜花東離島、70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，有超過半數滿意卓院長施政，而桃竹苗、50至69歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過半數不滿意卓院長施政。

▲▼美麗島四月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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►美麗島3月國政民調

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