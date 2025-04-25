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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣人腦袋懸「3刀」！　韓國瑜不滿檢調淪政治打手

記者崔至雲／台北報導

藍白26日將到凱達格蘭大道遊行抗議司法追殺、反獨裁、反綠共。立法院長韓國瑜今（25日）受訪時表示，台灣人最近腦袋上懸了三把刀，包含關稅刀、軍演刀跟罷免刀，且最近檢調人員的表現讓人民懷疑「只辦藍不辦綠」，他以立法院院長身份要呼籲，希望全台灣所有檢調人員能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手，呼籲所有台灣人民26日一起上凱道，發出大家正義的吼聲。

▲▼韓國瑜 聯訪 回應關於426活動的問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜提到，最近在台灣各界接觸所有的好朋友都非常的焦慮，對台灣的狀況可以說是內有內憂，外有外患。他總結接觸各種民意，匯整成三點，2300萬台灣同胞啊，腦袋上現在懸了三把刀，一把刀是來自美國的關稅，讓台灣企業界非常憂慮；第二把刀是中共的軍演，民心的壓力非常的巨大；第三就是台灣內部的大罷免。關稅刀、軍演刀跟罷免刀讓台灣各行各業可以說憂心忡忡。

第二個重點，韓國瑜接著說，檢調人員最近的表現讓大多數的民眾抱持懷疑的心態。檢調人員是台灣可以說法律素養最強，代表國家行使公權力的公務人員。檢調人員如果被廣大人民懷疑「只辦藍不辦綠」，他以立法院院長身份要呼籲，希望全台灣所有檢調人員能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手。

韓國瑜指出，第三，台灣民主經過幾十年幾代人的努力，如果繼續殘害台灣的民主，只有一個政黨的聲音，只有一個政黨的執政，沒有制衡的力量，這個對台灣民主來說是重大傷害。所以明天4月26號，呼籲所有台灣人民、熱愛民主的、關心台灣前途的好朋友，一起上凱達格蘭大道，發出大家正義的吼聲。

韓國瑜說，身為立法院長，他希望新的國會，大家的表現配合行政院、立法院大家一起攜手合作，能夠解決懸在台灣人民頭上這三把刀，「關稅刀、軍演刀跟罷免刀」，讓台灣繼續恢復往日和諧、快樂、陽光跟積極的這樣子一個氣氛。讓我們大家一起來，謝謝大家。

媒體追問，所以韓國瑜會前往凱道嗎？韓國瑜說，「我本人會參加，也在這裡呼籲所有熱愛台灣民主的好朋友，關心台灣前途的好朋友，一起上凱達格蘭大道」。

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