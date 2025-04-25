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美防長爆設「骯髒線」！繞過安全裝置　用Signal傳遞軍事機密

▲▼ 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 。（圖／路透）

▲美國防長赫格塞斯被爆在辦公室設置 「骯髒線」，並使用Signal傳遞軍事機密。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）被爆在辦公室設置繞過五角大廈安全設置的「骯髒線」（dirty line），使用Signal通訊APP傳遞軍事敏感資訊，涉違聯邦資安規範，引發國防部內部震盪。多名現任與前任官員指出，他曾透露空襲時間等機密內容，國防部監察長正展開調查。

美聯社引述2名知情人士指出，赫格塞斯在辦公室安裝了一條未受五角大廈安全過濾器保護的公共網路連線，以便使用Signal與家人及高階官員溝通。這條線路被業界稱為「骯髒線」，雖可提供匿名性，卻缺乏網路防護機制，易受駭客入侵，也可能不符聯邦資訊保存法規。

儘管五角大廈發言人否認赫格塞斯曾在政府電腦上使用Signal，但報導稱，他曾在多人群組中分享有關中東空襲的確切時機，包括與總統川普的國安高層官員及其家屬。雖然赫格塞斯否認洩密，聲稱未發布「戰爭計畫」，但專家認為此舉已危及軍方行動與人員安全。

美國國安局與Google曾警告，即使Signal具備加密功能，但這款通訊APP仍有可能成為駭客目標，而俄羅斯、中國等外國勢力也可能試圖鎖定使用Signal的政府官員，以竊取機密。資安專家也指出，若未搭配安全硬體與網路環境，APP本身難以保障通訊安全。

赫格塞斯近月來已解雇多名軍方高層與親信顧問，導致五角大廈內部不安升高。川普及副總統范斯則力挺赫格塞斯，斥責媒體報導為「假新聞」，稱其團隊對國防部長「百分之百信任」。目前，相關爭議已引起國會關注，軍事委員會正持續施壓調查。

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