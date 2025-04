童星出身　24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實：已懷孕

▲蘇菲奈威德2000年出生於佛羅里達州。(圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導

美國前童星蘇菲奈威德(Sophie Nyweide)於本月14日離世,得年24歲,消息由其母親透過個人社群公開,震驚各界。根據報導,蘇菲的遺體在距離佛蒙特州住家約40公里的森林中被發現,家屬隨後發布訃聞證實死訊,24日最新消息指出,蘇菲在去世時處於懷孕狀態。

綜合外媒報導,警方證實蘇菲為懷孕初期,但詳細孕期尚未公布,目前尚未排除吸毒過量或他殺的可能性,正在等待屍檢與毒理報告出爐以釐清死因。她的母親表示,蘇菲過去曾有吸毒行為,也長期與心理創傷搏鬥。

▲蘇菲奈威德6歲便踏入演藝圈。(圖/達志影像/美聯社)



蘇菲奈威德2000年出生於佛羅里達州,自6歲起便踏入演藝圈,在電影《美好的瞬間》(Bella)中嶄露頭角。她先後參演《珍愛姐妹情》(Margot at the Wedding)、《猛獁象》(Mammoth)、《愛的神奇符號》(An Invisible Sign of My Own)、《諾亞方舟》(Noah)等作品,與多位好萊塢演員合作,演藝潛力備受期待。不過,蘇菲在15歲時選擇退出影壇,自此淡出公眾視野。

她最後一次亮相銀幕是在2014年上映的《諾亞方舟》,該片由羅素克洛與艾瑪華森主演,蘇菲在其中飾演角色「伊拉」的家人。訃聞中,家屬描述她為「女兒、孫女、姐妹、朋友與新阿姨」,展現其在家人心中的多重角色。如今年輕早逝,令人不勝唏噓。