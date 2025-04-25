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童星出身　24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實：已懷孕

▲蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）過世。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇菲奈威德2000年出生於佛羅里達州。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

美國前童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）於本月14日離世，得年24歲，消息由其母親透過個人社群公開，震驚各界。根據報導，蘇菲的遺體在距離佛蒙特州住家約40公里的森林中被發現，家屬隨後發布訃聞證實死訊，24日最新消息指出，蘇菲在去世時處於懷孕狀態。

綜合外媒報導，警方證實蘇菲為懷孕初期，但詳細孕期尚未公布，目前尚未排除吸毒過量或他殺的可能性，正在等待屍檢與毒理報告出爐以釐清死因。她的母親表示，蘇菲過去曾有吸毒行為，也長期與心理創傷搏鬥。

▲蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）過世。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇菲奈威德6歲便踏入演藝圈。（圖／達志影像／美聯社）

蘇菲奈威德2000年出生於佛羅里達州，自6歲起便踏入演藝圈，在電影《美好的瞬間》（Bella）中嶄露頭角。她先後參演《珍愛姐妹情》（Margot at the Wedding）、《猛獁象》（Mammoth）、《愛的神奇符號》（An Invisible Sign of My Own）、《諾亞方舟》（Noah）等作品，與多位好萊塢演員合作，演藝潛力備受期待。不過，蘇菲在15歲時選擇退出影壇，自此淡出公眾視野。

她最後一次亮相銀幕是在2014年上映的《諾亞方舟》，該片由羅素克洛與艾瑪華森主演，蘇菲在其中飾演角色「伊拉」的家人。訃聞中，家屬描述她為「女兒、孫女、姐妹、朋友與新阿姨」，展現其在家人心中的多重角色。如今年輕早逝，令人不勝唏噓。

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