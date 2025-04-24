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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美史上首次在聯合國安理會表態　批評中國「誤用2758號決議」孤立台灣

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國史上首次明確表態，指責中國誤用2758號決議孤立台灣。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國經常引用聯大第2758號決議，聲稱擁有台灣的主權，並在國際舞台孤立、打壓台灣的生存空間。美國23日在聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議，也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場。

外交部24日表示，美國23日在聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為了孤立台灣而誤用聯大第2758號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利；美國並重申該決議並未排除台灣參與聯合國體系及其他多邊論壇。

外交部指出，這次是美國新政府繼今年2月在世界衛生組織（WHO）執行委員會會議公開發言反駁聯大第2758號決議遭扭曲後，再度在聯合國場域為我國發聲，也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場，深具意義。

外交部長林佳龍說，感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持，並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議打壓台灣的主權地位及國際參與空間，以及重申中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

林佳龍指出，聯大第2758號決議全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及其他國際組織代表台灣2300萬人。

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