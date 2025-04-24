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2美海軍陸戰隊員性侵日本女　沖繩官方憤怒轟「極其惡劣」！

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲兩名美國駐沖繩海軍陸戰隊隊員涉性侵日本女性，已被移送檢方偵辦。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

日本警方24日指出，兩名美國駐沖繩海軍陸戰隊隊員因涉嫌性侵日本女性，已被移送檢方偵辦。這兩起案件再次引爆沖繩地區對美軍駐紮的高度不滿，當地政府與中央高層均對事件表達關切。

警方表示，涉案兩人皆為20多歲的現役美軍隊員，其中一名涉嫌於今年3月在美軍基地內性侵一名日本女子，並對試圖阻止的另一名女子施以暴力；另一人則被控於1月在基地內性侵另一名女性。據《法新社》與多家日本媒體報導，3月事件發生地點可能是一處廁所，顯示案件環境封閉且涉有暴力成分。

目前兩案皆已移送至地方檢察機關，進一步釐清法律責任。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）對事件表達關切，並強調美方將全力配合日本當局的調查工作。他指出，美日雙方建立數十年的信賴與友誼不容破壞，會盡全力守護雙邊關係。

對於事件，日本內閣官房長官林芳正雖未正面評論個案，但重申美軍人員涉案「無法接受」，政府將持續督促美軍加強紀律整頓。

沖繩縣知事玉城鄧尼則嚴詞譴責事件「極其惡劣」，並呼籲中央政府與美軍共同防止類似事件重演。他長期主張縮減美軍基地規模，呼應當地民意對於基地問題的長年不滿。

目前，約有5萬4000名美軍駐紮在日本，其中過半集中於沖繩，該地長期承受基地衍生的社會與治安問題，相關事件屢次引發民怨與外交摩擦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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