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誰綁住了健康發言權？立委陳瑩質詢揭《醫療效能認定準則》法規矛盾

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲誰綁住了健康發言權？立委陳瑩質詢揭《醫療效能認定準則》法規矛盾 。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者王威智／台北報導

你是不是也曾經在超商、電視或網路上，看見某款食品寫著「幫助代謝」、「提升免疫力」，卻又被悄悄下架、廣告被消音？明明是對健康有益的資訊，卻不能說、不能寫，只因為台灣的法規將「健康」與「治病」混為一談。立委陳瑩痛批，這樣的做法不只讓廠商綁手綁腳，更剝奪了民眾獲得健康知識的權利。

「健康是人民的權利，不是衛福部的專利！」立法委員陳瑩近日在立法院質詢時，直指《食品及藥物廣告標示或醫療效能認定準則》過度嚴苛，將「健康效應」與「醫療效能」混為一談，導致食品廣告寸步難行，甚至可能侵犯民眾獲取健康資訊的基本權利。她的發言隨即引發朝野關注，也再次突顯出台灣食品廣告法規的制度性矛盾。

根據《食品安全衛生管理法》第28條規定，食品不得宣稱具有「醫療效能」，也就是不能標榜預防或治療疾病，以防杜誇大不實的廣告內容、保障消費者權益。但實務上，主管機關往往將如「幫助代謝」、「促進免疫力」、「清腸胃」等與健康促進有關的描述，一律視為涉及醫療效能，導致業者即便擁有國際研究支持，也難以合法對外宣傳，嚴重限制產業發展空間。

陳瑩在質詢中更指出，連政府自己都有踩線風險。她舉例，國健署一支補助製作的廣告中出現「清胃腸、代謝好」等用語，教育部的校園飲食宣導則提到「膳食纖維可預防腸道疾病、控制血糖」，若依現行準則，這些措辭都可能被認定為涉及醫療效能，依法構成違規。她質疑：「若連政府自家宣導都可能違法，這樣的標準是否太保守？甚至已經不合時宜？」

▲▼立委陳瑩在衛環委員會質詢。（圖／取自國會頻道）

▲立委陳瑩就食品衛生管理辦法提出質詢。（圖／取自國會頻道）

陳瑩進一步對比國際作法指出，美國食品藥物管理局（FDA）與歐盟食品安全局（EFSA）早已建立「健康宣稱（health claims）」與「醫療宣稱（disease claims）」的區分制度。只要廠商提出足夠科學證據支持，像是「有助心血管健康」、「幫助腸道機能正常」等用語皆可依法使用，既保障消費者知情權，也帶動健康產業創新與發展。

她表示，台灣法規若過度保守，反而讓民眾無法接觸到有科學根據的健康資訊，轉而相信來路不明的偏方與網路謠言，最終損害的是消費者自身的健康權益與整體市場信任。

陳瑩請益許多專家意見後指出，台灣現行法規過於保守，忽略資訊時代的傳播現實，不僅無助於提升消費者辨識力，反而可能助長網路偏方與健康謠言的流竄，造成誤導與信任危機。她建議，應儘速檢討制度，建立一套科學、透明的健康宣稱管理機制。多位營養學者也呼籲，政府應設計明確分級制度，清楚區分健康促進與醫療治療，並訂定合理審查標準，讓具有實證基礎的產品資訊能合法呈現，達到保障消費者、促進健康的雙重目標。

衛福部統計顯示，近年來因食品廣告用語而引發的消費者申訴案件逐年增加，顯示現行法規在實務操作上確實存在模糊與執行困難。若持續缺乏修正，不僅削弱本土業者競爭力，也將使台灣在國際健康食品市場上難以立足。

陳瑩最後強調，在健康意識普遍抬頭的當下，政府應儘速檢討相關規範，借鏡國際經驗，讓法律從「限制」轉為「引導」，真正落實人民的知情權與健康自主權，打造一個資訊透明、產業共榮的健康社會。

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