7成鬼頭刀銷美國受關稅衝擊　綠委要求農業部維持價格、拓展通路　

▲民進黨立委陳瑩。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國日前針對各國開徵鉅額關稅後，又於台灣時間10日凌晨宣布暫停90天執行，這段期間被川普政府定為「協商進行期間」，並將對等關稅普遍調降至10％。然而，國內農漁產業仍受一定衝擊，台東漁民捕獲鬼頭刀魚有半數銷往美國，讓漁民憂心忡忡。綠委陳瑩今（12日）表示，漁民根本無法承受加徵關稅的衝擊，要求農業部正視加徵關稅的情形，政府必須保護漁民生計，維持鬼頭刀的價格、訂單與拓展通路。

台東鬼頭刀魚有半數銷往美國，漁民憂心關稅提高的情況下，漁民無法吸收增加的關稅，鬼頭刀魚的價格、訂單、通路都將嚴重受到影響。農業部漁業署緊急到台東、宜蘭及屏東等漁港辦理座談與漁民溝通。

新港區漁會召開座談會，由農業部黃昭欽次長主持，立委陳瑩與莊瑞雄丶臺灣鬼頭刀漁業協會丶新港區漁會及多位漁民參與討論。黃昭欽表示，農業部第一時間已備妥產業支持方案，包括金融支持丶冷鏈丶包裝認驗證及多元行銷等。他強調將簡化補助流程、強化通路建置，並持續推動FIP與歐盟驗證，提升我國水產品的國際競爭力。補貼冷凍倉儲貸款利息，以及規劃鬼頭刀國內促銷策略

依照漁業署資料，去年出口量為2,675公噸，其中美國出口1,308公噸3.55億新臺幣，其次為越南915公噸、波多黎各等。如果加徵32%，或是美國宣布暫停對等關稅90天期間只徵10%，漁民都無法面對提高關稅所帶來的成本壓力。陳瑩表示，漁獲利潤相當低，面對國際關稅戰，政府在無法擴展外銷通路前，為確保鬼頭刀銷往美國不受調整關稅衝擊，農業部必須研擬補貼，讓鬼頭刀外銷訂單不受影響。

針對沿海鬼頭刀產業可能受到衝擊影響，農業部提出3面向5大措施，共6.234億元。3面向：加工端、捕撈生產端、通路端；5大措施：(一)農業貸款利率加碼補貼(二)輔導取得國內外衛生安全認驗證及標章(三)生產地漁會冷鏈設施設備新建與更新升級及凍儲獎勵(四)國內行銷活動獎勵地方政府、漁民團體(五)外銷獎勵、海外行銷展售。

陳瑩要求農業部，應正視漁民所面臨的艱困處境，除立即推出具體的補助措施與通路拓展規劃外，面對未來關稅的不確定性，必須超前部署提出因應措施，確保漁民的生計不因國際局勢的動盪而受到威脅。

漁會理事王富榮也提到，冷鏈冷凍的協助，新港漁民比較無此類需求，對東港可能有效果。建議建立平基準基金機制，協助漁貨可賣好價格，對新港漁民比較有實際幫助。漁會總幹事陳俊銘：「哎！把漁民嚇壞了」，呼籲政府迅速因應措施，外銷會與貿易商加強合作，疫情時即加強內銷，建議參考班班有石斑政策推動鬼頭刀進入國內市場。