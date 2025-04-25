發展桃園觀光市議員張碩芳提三大建議　期打開城市文化的窗口

▲發展桃園觀光市議員張碩芳提三大建議。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張碩芳24日於市議會定期大會，觀旅局工作報告中指出，「觀光不只是觀賞風景，更是打開城市文化的窗口。我們需要一個能讓婦幼安心、青年參與、新住民驕傲的桃園。」張碩芳並針對桃園的觀光發展，提出三大發展建議，期促進地方繁榮。

張碩芳提出的三大建議，分別為：

一、打造「性別友善 × 全齡適遊」的風景區空間。桃園景區在打造觀光亮點的同時，應納入性別友善與親子友善思維，建議觀旅局：推動「多功能性別友善廁所」全面升級，參照大溪北橫遊客中心模式，兼顧親子、照護與性別使用需求；在主要景點增設哺乳空間、無障礙坡道與親子休憩區；推廣「景點平權導覽計畫」，導入手語解說、簡易中文、母語語音導覽服務，讓婦幼、長者、新住民皆能安心參與。

二、建立青年旅遊創業扶植鏈：串聯青創基地與觀光產業政策建議：整合觀旅局、青年局與經發局，打造青年參與觀光的新模式：利用A8轉運站青創空間、動漫基地等據點，導入青年導覽員、地方創生商品、旅遊品牌共創計畫；開發桃園觀光青創加速器計畫，扶植青年規劃遊程、設計文創體驗、打造新媒體行銷團隊；提供「青年觀光實習券」，媒合大專生進入旅宿、展演、導覽等旅遊體系進行實作。

三、推動「異國商圈 × 新住民文化旅遊路徑」政策建議：重申推動桃園後站異國美食一條街的重要性，主張將新住民文化轉化為旅遊亮點：借鏡新北華新街、台中東協廣場經驗，結合交通局、衛生局進行空間改造與店家輔導；設計「多元文化導覽地圖」，串連後火車站、藝文特區、異國市集與信仰空間；舉辦「異國家庭旅遊日」、「親子南洋美食節」，發展新住民家庭與市民共融的文化觀光活動。