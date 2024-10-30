桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

▲市議員張碩芳市政總質詢中，關切市府對於女童當街遭強擄強拉事件後續作為。(圖／張碩芳服務處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區日前發生女童當街遭強擄強拉事件，引發各熱議！市議員張碩芳30日於市政總質詢中，關切市府對於此事件的後續作為，建議市府教育局教導孩子遇到危機時的自救應變能力，重視推動性平教育，期許市府警察局和教育局跨局處合作，以利提升民眾對社會秩序維護的信心。

社會局長陳寶民表示，社會局當天接獲派出所通報後，社工隨即抵達現場瞭解狀況，協助安撫孩童及家長，並由警方將本案報請檢察官偵辦，昨（29）日凌晨已收押加害人。

副市長王明鉅表示，為撫平受害人心理創傷，市府透過晤談方式，從衛生及醫療角度請兒童心理專家介入輔導，並邀請相關醫療專家，走入社區進行訪談，提供專業治療及協助，防止類似情形再次發生。衛生局長賈蔚表示，本案身障者處遇方式將視後續司法程序辦理，由衛生局心理健康科及合作醫療機構等專業人員，經評估提供處遇治療。

衛生局賈局長補充，市府將與學校及里長合作，針對社區孩童及弱勢族群提供關懷，並加強衛教宣導，教導民眾辨識風險人物、自保方式，以及對身心障礙者的瞭解，避免造成誤解。此外，衛生局將進一步整合婦幼局及社會局等跨局處資源，及早偵測風險家庭並即時提供協助，避免憾事發生。

有關推動性別平等議題，教育局長劉仲成表示，為落實性平教育，各級學校依《性別平等教育法》規定，常態性辦理相關專題講座，提供每位學生每學期至少4小時研習時數，讓性別平等觀點深入校園。