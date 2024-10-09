桃園「東南亞廚房派對」示範越南菜　張碩芳：藉美食認識異國文化

▲桃園「東南亞廚房派對」示範越南菜。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因為工商及產業發達，有逾13萬的外國人(移工)，為全台最多。桃園市政府勞動局辦理「2024外國人文化交流系列活動-東南亞廚房派對」，8日於桃園區大林里誠心越式美食示範製作「香茅辣炒雞、越南生春捲」，吸引民眾參加。市議員張碩芳出席活動表示，學做異國料理可藉由食物，認識當地的風土民情、文化，連結情感。

▲許姓青年(左)愛料理，以食物和美食和大家交流，是興趣也是樂趣。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳分享赴美讀書時，因熱愛料理及烘培，利用課餘到米其林餐廳去免費打工，換取食物和學料理的機會，在這個歷練當中發現食物除代表著食物本身、還有當地的風土民情、文化，也因此，藉由食物的交流，發現同樣的食材可以因不同國家人民的喜愛，轉變成不同的味道，因此，她把台灣的小籠包、水餃分享給老外，讓他們認識台灣的飲食文化。

而在越南的美食中，「魚露」是越南料理的重要靈魂，許多越南特色菜莫不以它入味；另外，香茅不僅可入菜，還可加上些許細糖泡出好喝香茅茶，張碩芳也表示其對越南特色菜的看法。

報名參加東南亞廚房派對的許姓青年表示，他本身唸的是地政，是名具專業証照的地政士，但因熱愛廚藝利用時間學做烘培和中餐料理，兼職做料理，以食物和美食和大家交流，是興趣也是樂趣。

桃園市政府勞動局科長郭家憲表示，市府今年共舉辦4場「東南亞廚房派對」活動，今日是最後一場，場場出席熱絡，顯示市民朋友對於異國美食的學習度和接受度高。