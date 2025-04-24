毒駕撞康橋生「面臨雙重處罰」　陳世凱嚴厲譴責：絕不寬貸

▲蕭姓駕駛吸毒後毒駕逆向衝撞康橋單車隊，釀7傷。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

康橋國際學校「單車環島」車隊22日經彰化縣彰水路3段時，遭一名吸毒的蕭姓駕駛開車逆向衝撞，釀7名學生輕重傷。交通部長陳世凱今(24日)公開嚴厲譴責，強調政府已採取強硬措施，毒駕將面臨雙重處罰，絕不寬貸這種危害公共安全的行徑，並將持續檢討研擬更完善防制措施。

交通部長陳世凱今日下午在臉書上表示，近日康橋車禍事件中，肇事駕駛疑似驗出毒駕，導致無辜孩子受傷。「我們要嚴正譴責這樣的行為，政府已採取強硬措施，絕不寬貸這種危害公共安全的行徑，毒駕、酒駕零容忍！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱指出，毒駕不僅違法，更是將他人安全視為無物，根據《刑法》第185條之3及《道路交通管理處罰條例》第35條，毒駕將面臨嚴厲的雙重處罰，過往已修正並加重罰則部分，包括駕駛交通工具施用毒品檢測為陽性或不能安全駕駛時，最高可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金；致人死亡者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

此外，致重傷者，將可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；致受傷者，可吊扣駕照2年到4年；致重傷或死亡者，終身吊銷駕照。

陳世凱強調，交通部同步與法務部、內政部警政署密切合作，持續檢討並研擬更完善的防制措施。內政部警政署也指示全國各警察機關加強毒駕查緝力度，嚴格執行檢測。他說，生命只有一次，請珍惜自己也尊重他人，毒駕和酒駕零容忍，政府嚴正執法，共同守護交通安全。