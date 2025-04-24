量不到脈博！彰基百袋鮮血搶命5hrs　救回昏迷康橋擊劍冠軍

▲彰基創綠色隧道技術，整合即時支援重症照護網把握關鍵救命時刻。（圖／彰基醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區單車環台車隊行經彰化縣時，遭蕭姓男子毒駕逆向撞上，造成7名學生輕重傷，其中顏姓男學生一度命危，經二基轉送彰基醫院，緊急輸逾百袋共6000C.C.血液搶救後，昏迷指數在24小時內提升至8分並恢復清醒，總院長陳穆寬指出，他3年前創建的「綠色隧道」制度，在這次發揮關鍵作用，堪稱醫療救援典範。

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▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／ETtoday資料照）

4月22日，康橋國際學校秀岡校區單車環台隊伍在彰化縣遭遇重大車禍。41歲蕭姓男子涉嫌毒駕逆向衝撞，造成7名學生輕重傷，其中15歲顏姓男學生傷勢最為危急，被緊急送往二林基督教醫院時已呈現休克狀態，血壓無法測得，昏迷指數僅3分。經初步急救後，立即透過彰基醫療體系「綠色隧道」轉送至彰基醫學中心。

▲彰基醫療體系總院長陳穆寬。

彰基總院長陳穆寬教授表示，3年前建立的「綠色隧道」醫療網絡在此次救援中發揮關鍵作用。該系統整合彰基醫學中心與南投、雲林、員林、鹿港、二林等分院資源，建立無縫接軌的重症轉院機制。當顏生被判定需轉院時，彰基總院已同步完成所有準備：創傷科、神經外科、麻醉科與整形外科團隊全數就位，手術室、加護病房及上百袋血液備妥，患者到院1分鐘內立即展開輸血搶救。

▲彰基創綠色隧道技術。

醫療團隊發現顏生有多處大血管破裂出血，立即啟動多科聯合手術。心臟血管外科處理血管損傷，整形外科進行大範圍清創，口腔外科協助止血，歷經5小時馬拉松式手術，共輸血逾百袋（總量6000C.C.），24小時內，昏迷指數提升至8分並恢復清醒，終於從鬼門關救回顏同學一命。