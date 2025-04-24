毒駕撞傷康橋生　公路局將開鍘：吊照終身不得考領

▲吸毒駕駛開車逆向撞康橋車隊釀7傷。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

康橋國際學校「單車環島」車隊22日經彰化縣彰水路3段，遭吸毒的蕭姓駕駛開車逆向衝撞，7名學生受傷。交通部公路局今(24日)晚嚴厲譴責，強調該起案件絕非單純的交通違規，而是涉及嚴重危害公共安全、過失重傷等刑事案件，將優先依刑法論處，追究最嚴格法律責任，並吊銷駕照終身不得考領。

針對毒駕肇事，公路局指出，依《刑法》規定，駕駛人施用毒品並造成他人重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。此案犯罪情節重大，已移由司法機關依法辦理，追究其刑責，作為對受害者的交代，也表明政府嚴懲毒駕的明確立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了刑事責任外，公路局也將火速開鍘，公路局強調，將配合執行相關行政處分，依《道路交通管理處罰條例》規定，對於毒駕或酒駕致人重傷者，將吊銷駕駛執照，終身不得再考領，並得處以最高額度罰鍰，及參加道安講習，毫不寬貸。

公路局重申，毒駕與酒駕皆為高風險行為，對全體用路人生命、身體構成重大威脅，政府絕無寬容空間，所有相關案件均列為最優先裁決對象，嚴格執行，落實交通安全零容忍原則。呼籲所有駕駛人務必自律，切勿以身試法，也提醒社會大眾共同監督、拒絕毒品上路，為自己、為他人守住安全回家的路。